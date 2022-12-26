Вашингтону следует перенять опыт Москвы в построении дипломатических отношений с государствами на Ближнем Востоке. Об этом заявил ветеран Центрального разведывательного управления США Пол Пиллар в статье для журнала The National Interest.

«Россия,<...> продолжает демонстрировать мастерство в работе со всеми участниками ближневосточного конфликта: от Израиля до Ирана», — отметил он.

США, в свою очередь, проявляет излишнюю сдержанность при взаимодействии с регионом, исходя из собственного исторического опыта. Тем не менее, считает Пиллар, было бы разумно уделить внимание достижениям более успешных игроков на данном поприще.

По мнению бывшего разведчика, Вашингтон мог бы расширить свое влияние на Ближнем Востоке, если бы пошел по стопам РФ и развивал партнерские отношения со всеми, вместо того, чтобы жестко разграничивать «друзей» и «врагов». Также он посоветовал сдерживать милитаристские настроения, поскольку любые подобные шаги оборачиваются серьезными потерями для США.

Ранее, 10 декабря, российский сенатор Алексей Пушков напомнил, чем оборачивались необдуманные и агрессивные шаги для США и их союзников. Он привел в пример теракты ИГ (организация признана террористической и запрещена в РФ. ― Ред.) и его адептов против европейцев, а также последствия беспорядков в Ливии, Ираке, Сирии и Афганистане.

7 декабря журнал Foreign Policy указал на потерю США ключевого союзника — Саудовской Аравии. Отмечалось, что Вашингтон перестал уделять должное внимание Ближнему Востоку, из-за чего государства региона пошли на сближение с Москвой и Пекином, поскольку этого требуют их собственные интересы.

До этого, 30 октября, газета South China Morning Post сообщила, что США могут в скором времени уступить Китаю в своем влиянии на Ближнем Востоке. В статье отмечалось, что Китай может воспользоваться шансом занять освободившуюся «нишу» на фоне конфликта Саудовской Аравии с США из-за добычи нефти и общего снижающегося американского влияния на регион.