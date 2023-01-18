Дуда рассказал о требовании Зеленского к НАТО о гарантиях безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский требует от НАТО гарантий безопасности, заявил 18 января польский лидер Анджей Дуда в ходе Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).
Дуда рассказал, что на форуме в том числе обсуждался будущий саммит Североатлантического альянса, в ходе переговоров Зеленского заверили в поддержке будущего членства Украины в НАТО.
При этом Зеленский, хоть и выразил за это благодарность, но подчеркнул, что «не хочет слышать одни и те же слова». Он указал, что Киев нуждается в гарантиях по этому вопросу.
«Если вы решите дать нам эти гарантии во время предстоящего саммита НАТО, это будет реальным успехом НАТО и Украины. Это важно», — привел Дуда слова Зеленского, выступление президента Польши транслировало Польское телевидение.
30 сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал после этого, что такой шаг Киева выглядит как просьба ускорить начало третьей мировой войны.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, в свою очередь, что альянс не может в ускоренном порядке принять Украину, так как вопрос о членстве новой страны должны решить на совещании 30 государств-партнеров.
Спустя несколько дней, 5 октября, стало известно, что заявку Украины о вступлении в альянс поддержали 11 стран. Также в конце октября Украина подписала с Чехией декларацию о членстве в НАТО для ускорения интеграции страны в альянс.