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Дуда рассказал о требовании Зеленского к НАТО о гарантиях безопасности

Президент Польши Дуда: Зеленский потребовал от НАТО гарантий безопасности
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Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann
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Президент Украины Владимир Зеленский требует от НАТО гарантий безопасности, заявил 18 января польский лидер Анджей Дуда в ходе Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

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Дуда рассказал, что на форуме в том числе обсуждался будущий саммит Североатлантического альянса, в ходе переговоров Зеленского заверили в поддержке будущего членства Украины в НАТО.

При этом Зеленский, хоть и выразил за это благодарность, но подчеркнул, что «не хочет слышать одни и те же слова». Он указал, что Киев нуждается в гарантиях по этому вопросу.

«Если вы решите дать нам эти гарантии во время предстоящего саммита НАТО, это будет реальным успехом НАТО и Украины. Это важно», — привел Дуда слова Зеленского, выступление президента Польши транслировало Польское телевидение.

30 сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал после этого, что такой шаг Киева выглядит как просьба ускорить начало третьей мировой войны.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, в свою очередь, что альянс не может в ускоренном порядке принять Украину, так как вопрос о членстве новой страны должны решить на совещании 30 государств-партнеров.

Спустя несколько дней, 5 октября, стало известно, что заявку Украины о вступлении в альянс поддержали 11 стран. Также в конце октября Украина подписала с Чехией декларацию о членстве в НАТО для ускорения интеграции страны в альянс.

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