Столтенберг назвал победу России на Украине очень опасной для НАТО

Победа России в конфликте на Украине сделает НАТО уязвимым, такой исход представляет большую опасность для альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая 18 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его мнению, победа России будет трагедией не только для Украины, но и для всего блока НАТО.

«Это будет очень опасно для всех нас, потому что тогда это будет сигнал всем авторитарным режимам, что они могут достичь желаемого применением силы и нарушением международного права. Это сделает нас уязвимыми», — заявил Столтенберг.

Кроме того, он в очередной раз заявил, что путь к миру на Украине лежит через поставки оружия Киеву.

«Единственный способ достичь соглашения — это убедить [президента России Владимира] Путина, что он не победит на поле боя, что он должен сесть за стол переговоров и договариваться», — объяснил свое мнение генсек НАТО.

Столтенберг также подтвердил, что между странами НАТО ведутся консультации по поводу отправки танков на Украину. Кроме этого, он заявил, что Киеву необходимо больше систем противовоздушной обороны, запчасти для техники и боеприпасы.

Канцлер Германии Олаф Шольц, который тоже в этот день выступил на форуме в Давосе, заявил, что поражение России является необходимым условием для того, чтобы конфликт на Украине завершился, и пообещал продолжить поддержку Киева.

Ранее в этот день во внешнеполитической службе Евросоюза (ЕС) сообщили, что ЕС поставил Украине вооружение на общую сумму €11,5 млрд.

В этот же день, 18 января, президент России Владимир Путин заявил о том, что победа России в конфликте на Украине неизбежна. По его словам, это возможно благодаря единству, сплоченности российского народа, мужеству и героизму бойцов и работе оборонно-промышленного комплекса.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой с 24 февраля спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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