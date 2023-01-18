Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-дипломат назвал покупку Австралией подлодок необдуманным решением
Мир
Шольц понадеялся на поражение России на Украине
Политика
РФ решила не платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 год
Мир
В Германии выразили опасения из-за газовой политики Болгарии
Мир
NBC News сообщил о намерении Трампа вернуться в Facebook и Twitter
Политика
Правительство не поддержало проект об установлении 31 декабря выходным днем
Новости компаний
ПСБ предложил клиентам премиальную карту «Мир» с повышенным кешбэком
Мир
Столтенберг заявил о необходимости наращивать военную поддержку Украины
Мир
Латвия поставит Украине ЗРК Stinger, вертолеты и беспилотники
Мир
Ведущий Fox News заявил об отнятом у американцев праве избирать президента
Мир
В Киеве заявили о планах подготовиться к вступлению в ЕС за два года
Культура
Престижный кинофестиваль в Сан-Себастьяне отказался отзывать приз у Никиты Михалкова
Сюжет:

Столтенберг назвал победу России на Украине очень опасной для НАТО

Столтенберг: победа России на Украине будет опасна для всех нас
0
Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Победа России в конфликте на Украине сделает НАТО уязвимым, такой исход представляет большую опасность для альянса. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая 18 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Дорогая передача: почему поставки боевой техники Украине из ФРГ забуксовали
И как партнеры по НАТО склоняют Берлин отправить Киеву тяжелое вооружение

По его мнению, победа России будет трагедией не только для Украины, но и для всего блока НАТО.

«Это будет очень опасно для всех нас, потому что тогда это будет сигнал всем авторитарным режимам, что они могут достичь желаемого применением силы и нарушением международного права. Это сделает нас уязвимыми», — заявил Столтенберг.

Кроме того, он в очередной раз заявил, что путь к миру на Украине лежит через поставки оружия Киеву.

«Единственный способ достичь соглашения — это убедить [президента России Владимира] Путина, что он не победит на поле боя, что он должен сесть за стол переговоров и договариваться», — объяснил свое мнение генсек НАТО.

Столтенберг также подтвердил, что между странами НАТО ведутся консультации по поводу отправки танков на Украину. Кроме этого, он заявил, что Киеву необходимо больше систем противовоздушной обороны, запчасти для техники и боеприпасы.

Канцлер Германии Олаф Шольц, который тоже в этот день выступил на форуме в Давосе, заявил, что поражение России является необходимым условием для того, чтобы конфликт на Украине завершился, и пообещал продолжить поддержку Киева.

Ранее в этот день во внешнеполитической службе Евросоюза (ЕС) сообщили, что ЕС поставил Украине вооружение на общую сумму €11,5 млрд.

В этот же день, 18 января, президент России Владимир Путин заявил о том, что победа России в конфликте на Украине неизбежна. По его словам, это возможно благодаря единству, сплоченности российского народа, мужеству и героизму бойцов и работе оборонно-промышленного комплекса.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой с 24 февраля спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023