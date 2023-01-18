Экс-помощника замглавы МВД обвинили в двух заказных убийствах

Заочно арестованного по делу о заказном убийстве экс-помощника замглавы МВД Дмитрия Скворцова обвинили еще в одном преступлении. Об этом сообщил 18 января телеканал 78.ru.

Скорцова обвиняют еще в одном заказном убийстве почти 30-летней давности — его знакомого директора АОЗТ «Гамма-си-эн» Анатолия Круглова. По версии следствия, 25 ноября 1995 года замглавы МВД нанял для этого двух киллеров.

По данным телеканала, с делом об убийстве Круглова СМИ также связывали имя экс-заместителя главы Карелии Олега Громова (он покинул пост в 2015 году), его проверяли на причастность к преступлению.

Суд заочно арестовал Скворцова в декабре 2022 года. Его обвинили в заказном убийстве директора универсама — 44-летней женщины. Она была застрелена в апреле 1993 года в подъезде собственного дома в Санкт-Петербурге.

Скворцов в настоящее время находится в розыске. Его местонахождение неизвестно.