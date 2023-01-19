От ворот до ворот: как голкипер «Динамо» забросил гол в КХЛ

Ситуация, когда вратарь забивает гол сопернику, в хоккее не кажется технически невозможной, особенно когда ворота другой команды остаются пустыми. И всё же подобное случается крайне редко. В истории КХЛ 17 января это произошло всего во второй раз. Голкипер московского «Динамо» Илья Коновалов отличился в выездной игре против нижегородского «Торпедо» (6:4).

Вратарский гол

25 января 2009 года, в разгар первого в истории сезона КХЛ, тогдашний вратарь магнитогорского «Металлурга» Илья Проскуряков в концовке выездного матча с казанским «Ак Барсом» воспользовался тем, что команда соперника, проигрывающая в одну шайбу, заменила голкипера на шестого полевого игрока.

Хозяева сумели доставить шайбу в чужую зону, но Проскуряков успел ее выбить в противоположную сторону и попасть в пустые ворота за 15 секунд до финальной сирены, принеся «Магнитке» победу (2:0). Спустя без малого 14 лет это повторил Илья Коновалов из московского «Динамо». Правда, на этот раз тренерский штаб «Торпедо» рискнул снять своего вратаря за четыре с небольшим минуты до конца основного времени матча.

Но нижегородцы не смогли закрепиться в чужой зоне, шайбу быстро подобрал Коновалов и отправил через всю площадку в пустые ворота, сделав счет 6:3. В оставшееся время подопечные Игоря Ларионова сумели отыграть только один гол.

Важность этого гола еще в том, что добытая с помощью вратаря победа позволила динамовцам обыграть своего прямого конкурента в борьбе за место в топ-4 Западной конференции. Подопечные Алексея Кудашова сравнялись по очкам с «Торпедо», сыграв на один матч больше. Они идут пятыми, уступая нижегородцам только по дополнительным показателям.

Закончить регулярный чемпионат в первой четверке конференции крайне важно, чтобы иметь в первом раунде плей-офф преимущество своей площадки над соперником, играя дома первые два матча серии и заключительный седьмой. Сейчас «Торпедо» и «Динамо» могут подняться и выше, отставая на пять очков от идущего вторым московского ЦСКА и на одно от идущего третьим ярославского «Локомотива».

— Коновалов хорошо отреагировал, получив шайбу, увидел пространство и нашел время для прицельного броска, — поделился мнением с «Известиями» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Проявил мастерство и сделал красивый эпизод, который теперь все обсуждают. Но главное, что помог своей команде одержать выездную победу над очень непростым соперником, прямым конкурентом в турнирной таблице. Такой яркий момент вдвойне ценен, когда имеет важное спортивное значение.

Лидер регулярки

Почти наверняка можно говорить, что Кубок Континента достанется петербургскому СКА. Этот приз вручается победителю регулярного чемпионата, и сейчас армейцы из Северной столицы имеют слишком большой отрыв от преследователей, чтобы его упустить. Идущий вторым московский ЦСКА на днях выиграл очный матч у питерцев. Красно-синие взяли верх дома со счетом 4:2.

Они вообще выиграли в нынешнем розыгрыше все три армейских дерби. Последнее, четвертое состоится уже скоро — 25 января в Санкт-Петербурге. И это станет последним шансом для ЦСКА побороться за первое место со СКА. Сейчас разрыв между ними составляет 11 очков, но москвичи сыграли на два матча меньше. Всего им осталось провести в нынешней регулярке 17 встреч, а питерцам — 15. Впрочем, год назад ЦСКА закончил регулярный чемпионат на третьем месте, что не помешало ему в итоге выиграть Кубок Гагарина.

— Думаю, здесь самое главное — выходить на лед в каждом матче и играть на победу, — сказал «Известиям» нападающий ЦСКА Михаил Григоренко. — Надо стараться улучшить качество своей игры, подойти в оптимальной форме к плей-офф, а там уже посмотрим, как всё сложится.

Крах «Сочи»

Южный клуб не обладает сильным составом и большим бюджетом, чтобы претендовать на плей-офф. К тому же его ключевые игроки периодически уходят в другие команды. Точнее в одну команду — петербургский СКА. Так осенью случилось с ключевым нападающим Никитой Попугаевым, а в конце декабря с другим лидером «Сочи» — форвардом Андреем Алтыбармакяном.



Южане уже не первый год в ряде СМИ называются негласным фарм-клубом питерцев, но в нынешнем сезоне массовые переходы игроков между этими структурами стали особенно раздражать общественность. Особенно не фоне того, что «Сочи» стал совсем глухим аутсайдером, уступая даже казавшемуся обреченным китайскому «Куньлунь Ред Стар». Но даже с учетом этих проблем серия поражений в 21 матч вызывала шок.

Она длилась почти два месяца — с 15 ноября по 12 января. И лишь 14 января прервалась, когда дома был обыгран «Металлург» (3:2). Предыдущий рекорд в 19 матчей принадлежал московскому «Спартаку». Он был установлен в сезоне-2013/14, после которого красно-белые на один год покинули КХЛ. И в этом принципиальная разница.

В то время у спартаковцев были большие финансовые проблемы из-за банкротства их спонсора. Они экономили на всем, а также не платили зарплату команде и персоналу. В нынешнем «Сочи», несмотря на небольшой бюджет, финансирование стабильное и всё выплачивается вовремя.

Единственным позитивным моментом пока остается результативная игра Матвея Мичкова. Звездный форвард уже три года считается восходящей звездой российского хоккея за счет успешной игры на юниорском и молодежном уровне. В КХЛ он дебютировал в прошлом сезоне, но пока не закрепился в составе СКА.

И в декабре был отдан до конца сезона в аренду «Сочи», чтобы получить игровую практику в клубе с меньшей конкуренцией. И пока 18-летний нападающий оправдывает этот ход. По системе «гол+пас» он набрал 6 (4+2) очков в 10 матчах за сочинцев.

— Такие истории, как у Мичкова, во многом оправдывают существование клубов вроде «Сочи», — считает Александр Кожевников. — Нам нужны команды, где можно было бы обкатывать молодежь в КХЛ. Да, есть повод для критики из-за такой длинной серии поражений и вообще плохих результатов. И нужно было бы создать условия, чтобы сочинцы могли больше навязывать борьбу соперникам, хотя во многих матчах они неразгромно проигрывали и хорошо боролись. Но главное, что там развиваются такие, как Матвей.

Интрига

Между тем в обеих конференциях продолжается жесткая борьба за место в плей-офф. На Востоке до сих пор даже аутсайдер может туда попасть, а на первое место претендуют семь команд. Идущая второй «Сибирь» догнала лидирующий екатеринбургский «Автомобилист». Правда, уральский клуб сыграл на два матча меньше.

На два очка от них отстают магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард». Омичи сыграли столько же, сколько «Автомобилист», а «Магнитка» — на один больше. Рядом с ними находятся уфимский «Салават Юлаев» и казанский «Ак Барс». Более того, идущий седьмым владивостокский «Адмирал» уступает первому месту всего восемь очков.

Эти семь команд почти обеспечили себе место в плей-офф. А за оставшуюся восьмую путевку бьются четыре коллектива Востока. И там всё тоже очень плотно. Идущий восьмым челябинский «Трактор» на один балл опережает хабаровский «Амур», на два — нижнекамский «Нефтехимик» и на три — астанинский «Барыс». Причем «Амур» сыграл на матч меньше челябинцев и по потерянным очкам сейчас в зоне плей-офф.

На Западе далеко от остальных оторвалась первая пятерка в лице СКА, ЦСКА, «Локомотива», «Торпедо» и московского «Динамо». Уже без почти нет шансов побороться за выход в плей-офф у «Куньлуня» и «Сочи». При этом четыре команды борются за оставшиеся три путевки в Кубок Гагарина.

Две последние строчки в зоне плей-офф занимают московский «Спартак» и минское «Динамо», на два очка от них отстают череповецкая «Северсталь», сыгравшая на матч меньше. И наиболее спокойно себя может чувствовать идущий шестым «Витязь» из Балашихи, сыгравший на две встречи меньше, чем красно-белые и минчане, но опережающий их на пять баллов.

Старт плей-офф КХЛ намечен на 1 марта.