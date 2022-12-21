Отбить Мичкова: молодой талант СКА идет за практикой в «Сочи»

Трансферное окно КХЛ закроется 27 декабря. За неделю до дедлайна многие клубы резко активизировали свою деятельность на рынке, заключив несколько значимых сделок. Главной из них стал переезд юного нападающего Матвея Мичкова из петербургского СКА в «Сочи». Кроме того, масштабный обмен совершили ЦСКА и омский «Авангард». Армейцы отдали «ястребам» защитника Богдана Киселевича и получили от них нападающего Владимира Брюквина. Другой статусный защитник Алексей Емелин расторг соглашение с минским «Динамо» и оказался в московском «Спартаке». Челябинский «Трактор» оформил контракт с пытавшимся закрепиться в НХЛ форвардом Никитой Сошниковым. А молодой защитник Даниил Журавлев вернулся в казанский «Ак Барс» после скандального расторжения договора с клубом НХЛ «Колорадо Эвеланш».

Маршрут Мичкова

Талантливый 18-летний нападающий уже почти три года находится под пристальным вниманием хоккейной публики. В январе 2020 года он стал главной звездой сборной России, победившей на юношеских Олимпийских играх в Лозанне. Вскоре он перешел из системы ярославского «Локомотива» в петербургский СКА, где осенью того же года дебютировал в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) и сходу стал ее лучшим снайпером.

Это принесло ему выгодный пятилетний контракт с питерскими армейцами. В мае 2021 года Матвей стал лучшим бомбардиром и снайпером юниорского чемпионата мира, где Россия взяла серебро. Через четыре месяца он дебютировал в КХЛ и вскоре забросил первую шайбу на этом уровне.

В прошлом сезоне он регулярно получал практику в главной команде СКА и ее фарм-клубе «СКА-Нева», выступающем во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ). Но ближе к весне нынешнего года Матвей опять вернулся в МХЛ и помог молодежной команде питерцев «СКА-1946» выиграть Кубок Харламова — главный приз Молодежной лиги.

В нынешнем сезоне Мичков редко попадал в состав СКА в КХЛ, в основном выступая в ВХЛ. И теперь его арендовал «Сочи», который идет на последнем месте в регулярном чемпионате и уже почти лишился шансов выйти в плей-офф. Но зато ожидается, что Матвей получит регулярную игровую практику на уровне КХЛ. Срок его аренды — до 30 апреля 2023 года.

— Для любого молодого игрока, особенно такого таланта, как Мичков, в его возрасте всегда важно как можно чаще выходить на лед, — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер СКА и молодежной сборной России Рафаил Ишматов. — Нужна команда, где в него будут верить, будут доверять место в первом звене, в большинстве и меньшинстве. И давать возможность ошибаться. В СКА с учетом задач и конкуренции было трудно закрепиться сразу, а вот в «Сочи» у Матвея гораздо больше шансов адаптироваться к КХЛ, привыкнуть к этой лиге и вернуться в Питер более готовым к ней хоккеистом. Находиться в ВХЛ и МХЛ уже не было смысла: Мичков их перерос.

Обмен Киселевича на Брюквина

Богдан Киселевич — один из самых титулованных среди ныне действующих хоккеистов российских клубов. Он выступал за ЦСКА с 2014 года, прервавшись только на сезон-2018/2019, когда уезжал в НХЛ. Будучи одним из ключевых защитников московских армейцев, Богдан дважды выходил с ними в финал Кубка Гагарина (2016, 2018).

В те же времена он попал в сборную России, с которой в 2017 году взял бронзу чемпионата мира в Кельне и Париже, а чуть менее года спустя выиграл Олимпийские игры в Пхенчхане. После этого уехал за океан, где не закрепился во «Флориде Пантерз», а после обмена в «Виннипег Джетс» не смог дебютировать за канадский клуб из-за травм. В межсезонье Киселевич не стал дожидаться нового шанса в НХЛ и вернулся в ЦСКА, который в его отсутствие успел впервые стать обладателем Кубка Гагарина.

В 2022 году клуб выиграл этот трофей уже с Богданом, но к концу сезона он начал терять место в основе. А в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата еще реже появлялся на льду. И теперь 32-летний хоккеист попытается перезапустить карьеру в Омске. В обратном направлении последовал нападающий Владимир Брюквин, перешедший в «Авангард» полтора года назад из родного московского «Динамо».

— После возвращения из НХЛ Киселевич с каждым сезоном играл всё менее ярко, — заявил «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Не знаю уж почему, то ли просто возраст, то ли не сработался с новым тренерским штабом. Но он уже не был ключевым защитником, как четыре-пять лет назад. И дальнейшее прозябание вне заявки или в нижних звеньях ему совсем не нужно. Так что думаю, отъезд в Омск — шанс для Богдана перезапустить карьеру. А ЦСКА вместо этого получает мобильного и креативного нападающего Брюквина, которому всего 27 лет — возраст расцвета карьеры. И в руках Сергея Федорова он может раскрыться по-новому.

Возвращение Сошникова

В 2014 году уроженец Нижнего Тагила уехал в НХЛ и достойно начал там карьеру в «Торонто Мейпл Лифс». Но затем из-за травм потерял место сначала в этом клубе, а затем не заиграл в «Сент-Луис Блюз». В 2019 году он вернулся в КХЛ и провел яркий сезон в уфимском «Салавате Юлаеве». Но затем играл за клуб хуже и в декабре 2020 года перешел в московский ЦСКА. По ходу прошлого сезона состоялся переход в «Авангард».

Весной 2022 года, после истечения контракта с омичами, Сошников попытался вернуться в НХЛ и даже заключил соглашение с «Нью-Йорк Айлендерс». Но провел в нынешнем регулярном чемпионате всего три матча и вскоре был выставлен на драфт отказа, с которого его никто не забрал. На этой неделе клуб расторг контракт с 29-летним форвардом. И теперь он возвращается в Россию, подписав контракт до конца сезона-2023/2024 с челябинским «Трактором».

Уральский клуб в прошлом сезоне выступил успешно, дойдя до финала конференции плей-офф. Но в текущем розыгрыше команда Анвара Гатиятулина неожиданно проваливается. Хотя ее состав и бюджет не стали слабее. Руководство клуба тем не менее не паникует. Еще в первой половине декабря оно сообщало о грядущем усилении. И вряд ли Сошников — последнее приобретение в этом сезоне.

— Надо продолжать играть — впереди еще достаточно матчей в регулярном чемпионате, — сказал «Известиям» губернатор Челябинской области, президент «Трактора» Алексей Текслер. — Задача стоит — войти в плей-офф. Мы играть умеем и любим. И будем стараться побеждать. Будут ли оргвыводы в отношении руководства и тренерского штаба клуба, если не выйдем в плей-офф? Мы рассчитываем, что команда попадет в плей-офф. Я такую задачу ставлю, несмотря на нынешние неудачи. Сейчас в регулярном чемпионате пауза, идет перезагрузка команды. Мы работаем и по новым трансферам. Так что будем биться до последнего. Никаких настроений в духе «не попадем» у нас нет и не будет.

При этом глава региона пока оставляет в стороне вопрос увеличения бюджета «Трактора» до предела потолка зарплат в 900 млн рублей.

— На мой взгляд, сегодня состав «Трактора» не соответствует тому месту, которое мы занимаем, — резюмировал Текслер. — С этим составом надо соответствовать своим возможностям. А потом обсуждать вопрос увеличения бюджета.

Емелин в «Спартаке»

Чемпион мира – 2012 и трехкратный обладатель Кубка Гагарина четыре с половиной года назад успешно вернулся в Россию после долгого выступления в НХЛ, взял с «Авангардом» главный трофей КХЛ. Минувшим летом он уже не был востребован на уровне топ-клубов и заключил контракт на один сезон с минским «Динамо». В итоге Емелин за полгода в белорусском клубе запомнился разве что жестким силовым приемом в отношении Мичкова на летнем предсезонном турнире в Сочи.

На днях минчане расторгли соглашение с 36-летним защитником. И тут же он оказался в «Спартаке», подписав с ним контракт до конца текущего сезона.

Журавлев бежал из НХЛ

Талантливый молодой защитник запомнился ярким выступлением на молодежном чемпионате мира – 2020, где Россия выиграла серебро. К тому моменту он имел немало игрового времени в КХЛ в составе «Ак Барса». В дальнейшем из-за травм часто выпадал из состава, но всё равно пользовался доверием тогдашнего главного тренера казанцев Дмитрия Квартальнова.

Минувшим летом Журавлев подписал двухлетний контракт с «Колорадо Эвеланш», незадолго до этого выигравшим Кубок Стэнли. Изначально были большие сомнения, что он сразу получит шанс в основной команде. Но еще в июне в интервью «Известиям» 22-летний хоккеист говорил, что готов ждать этого шанса и выступать за фарм-клуб, если понадобится. В итоге так и произошло, но ждать Журавлев не стал.

Более того, он улетел в Казань при действующем контракте, что грозило санкциями со стороны лиги. В итоге его агент Дэн Мильштейн договорился с «Колорадо» о расторжении соглашения без скандалов, но репутацию в НХЛ таким поступком Даниил себе подмочил изрядно. Теперь он подписал с «Ак Барсом» контракт, который действует до конца текущего сезона.