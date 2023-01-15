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«Главный тренер разрешает нам творить в нападении»

Нападающий «Трактора» Никита Тертышный — о тактике наставника клуба Анвара Гатиятуллина, календаре КХЛ и борьбе за выход в плей-офф
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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До конца регулярного чемпионата КХЛ осталось меньше полутора месяца. Однако интрига только закручивается. В Восточной конференции отрыв первого места от седьмого — всего лишь пять очков. За восьмую строчку, последнюю, которая дает путевку в плей-офф, идет ожесточенная борьба между четырьмя командами. Расстояние между занимающим ее челябинским «Трактором» и идущим на последнем месте хабаровским «Амуром» — два очка. А между ними находятся астанинский «Барыс» и нижнекамский «Нефтехимик».

«Трактор» еще месяц назад находился на последнем месте, но с тех пор прибавил. Особенно ярко подопечным Анвара Гатиятуллина удался последний выездной матч с московским «Спартаком», выигранный со счетом 4:2. Его героем стал один из лучших игроков команды последних двух лет нападающий Никита Тертышный, набравший 3 (1+2) очка по системе «гол+пас». В интервью «Известиям» 24-летний хоккеист объяснил, как его команда пережила прошлогодний кризис, а также поделился мнением о плотном календаре КХЛ.

— За счет чего у вас получился такой результативный матч?

— Ребята хорошо воспользовались моментами и забили свои голы с моих передач. Точнее, Антон Бурдасов попал с передачи Никиты Сошникова, которому отдавал шайбу я. А Максим Шабанов непосредственно от меня получил и забил. И мне самому удалось попасть туда, куда хотел. Наверное, просто через работу получилось сделать правильные вещи.

А в целом в команде все заряжены, для нас каждый матч реально как последний, как бы банально это ни звучало. Стараемся делать правильные вещи — вовремя открываться друг под друга, выводить шайбу, больше бросать, блокировать на себе чужие броски. Это и приносит нам очки.

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— «Трактор» при Анваре Гатиятуллине считается очень системной и оборонительной командой, но в последнее время стал играть в более рискованный хоккей.

— Я бы не сказал, что у нас изначально был исключительно системный и оборонительный хоккей. У каждого своя тактика. Я у Анвара Рафаиловича играл еще во времена, когда он был главным тренером молодежной команды «Трактора» («Белые медведи». — «Известия»). И уже тогда он всё объяснял до мелочей, и мы эти мелочи отрабатывали на тренировках. Может быть, со стороны смотрится так, что мы играем от обороны и схематично, но Гатиятуллин разрешает нам творить в нападении. Главное, чтобы это было не в урон команде. И в прошлом сезоне мы были в топ-3 самых забивающих команд КХЛ. В нынешнем розыгрыше также стараемся играть в активный хоккей. Да, где-то уходим в защиту, когда счет позволяет это сделать и спокойно довести игру до победы. Но не зацикливаемся на этом.

— В середине декабря «Трактор» шел на последнем месте на Востоке, сейчас забрался в зону плей-офф. В чем вы прибавили за прошедший месяц?

— На мой взгляд, вся раздевалка провела работу над ошибками. Подтянули большинство, над которым много работает Алексей Тертышный, как и весь тренерский штаб. Просматриваем много видео по этому поводу. И ребята понимают, что нужно делать, чтобы принести важные два очка в том или ином матче за счет победы. Думаю, все нацелены на попадание в плей-офф, живут одной мыслью и целью. За счет этого у нас сейчас всё получается.

— Сильно помогла в этом пауза в полторы недели в середине декабря, когда проводились Матч звезд КХЛ и Кубок Первого канала?

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— Психологически ты в это время отдыхаешь. Все проводят время с семьей. Все-таки в этом сезоне у нас большой регулярный чемпионат, много игр. И где-то тяжело. Не то чтобы физически, но психологически. Рутина, каждый день работаешь. Мы же приходим не просто в хоккей поиграть — каждый день у нас зал, разминки. Много времени ребята проводят на арене. Центральные нападающие вообще могут по пять-шесть часов проводить на ней, потому что идет точечный разбор. Та декабрьская пауза, как и Новый год, дала отдохнуть голове. И ребята сейчас все свежие, все веселы и на подъеме. Думаю, поэтому мы сейчас хорошо выглядим.

— Хотели бы побольше пауз, как в прошлые сезоны КХЛ?

— Нет. В принципе, думаю, сейчас нормально. Но это вообще не нам решать. Как сделает КХЛ, так и сделает. Мы всем довольны.

— Но вас устраивает, что в этом сезоне из-за отсутствия сборной на Евротуре КХЛ сделала плотный календарь регулярного чемпионата с рекордным числом матчей (68) и всего одной паузой?

— А что делать? В НХЛ по 82 матча играют, если не ошибаюсь. Повторюсь, если КХЛ так сказала, значит, мы и будем так играть. Неважно, что мы думаем. Есть люди, которые отвечают за это. А мы все довольны.

— Вы уже адаптировались под такие нагрузки и меньшее время на восстановление?

— Всегда есть над чем работать. Мы впервые в КХЛ имеем эти 68 игр. Думаю, будем еще больше развиваться, тренеры будут давать больше отдыха, больше времени станет уходить на восстановление.

— Следите за таблицей Востока? Не идет голова кругом от плотности на границе плей-офф и вверху?

— Нет. У нас очень много своих дел. За всем нужно уследить — за своей игрой и игрой своей команды в первую очередь. То, что происходит в таблице... Да, круто, что пять команд претендуют на первое место. И что у нас еще с тремя командами плотная борьба за выход в плей-офф. Но главное, что у нас свои цели и задачи, поэтому не оглядываюсь на остальных.

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