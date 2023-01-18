Путин поручил решить проблему нехватки мест в детских садах

Президент России Владимир Путин в среду, 18 января, заявил, что уже в 2023 году желательно решить проблему с очередями в детских садах во всех регионах страны.

«Думаю, что в этом году, в следующем точно, желательно в этом, по всем регионам решить эту задачу: чтобы все 100% желающих могли отдать своих детей в детские сады, детские дошкольные образовательные учреждения», — сказал он на встрече с рабочими Обуховского завода.

Глава государства уточнил, что в настоящее время данная потребность удовлетворена на 100% в 64 регионах России.

Решения такой задачи нужно добиться в том числе и в Санкт-Петербурге, добавил президент, при этом отметив, что в городе это уже сделано практически во всех районах.

Ранее, 15 декабря прошлого года, Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам заверил, что все дети до трех лет будут обеспечены местами в яслях к концу 2023 года. Также Путин подчеркнул, что с 2019-го по 2024 год будет построено не менее 1,3 тыс. школ, введено более миллиона учебных мест.

1 сентября сообщалось, что в Москве упростили подачу заявлений на компенсацию части родительской платы в детских садах. Теперь предусмотрена новая функция онлайн-проверки корректности введенных банковских реквизитов, в том числе номера расчетного счета по логическому ключу Банка России.

В том же месяце эксперт по государственному и муниципальному управлению, доцент Московского университета им. С.Ю. Витте Кирилл Парфенов рассказал, что в России на региональном уровне предусмотрена компенсационная выплата родителям, не получившим возможность устроить своего ребенка в государственный детский сад. Во всех субъектах России ситуация с компенсациями за место в саду различается, уточнил эксперт. Размер и условия предоставления выплат также отличаются — в частности, это зависит от возраста ребенка.

8 ноября Путин заявил, что поддержка семей с детьми со стороны государства должна быть более весомой и результативной.