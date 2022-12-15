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Путин заверил в обеспечении всех детей до трех лет местами в яслях в 2023 году

Путин: все дети до трех лет будут обеспечены местами в яслях к концу 2023 года
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Все дети до трех лет будут обеспечены местами в яслях к концу 2023 года. Об этом в четверг, 15 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Успешное развитие человека зависит от качественного образования и разностороннего развития. Такие возможности нужно обеспечить повсеместно, в любом регионе нашей страны. Мы строим детские сады и школы. К концу следующего года все дети до трех лет будут обеспечены местами в яслях», — сказал он.

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Глава государства напомнил, что в 2018 году на старте нацпроекта обеспеченность составляла 78%. По его словам, с 2019 по 2024 годы будет построено не менее 1,3 тыс. школ, введено более миллиона учебных мест. Также запущена программа капитального ремонта действующих школ, добавил президент РФ.

Ранее, 1 сентября, сообщалось, что в столице упростили подачу заявлений на компенсацию части родительской платы в детских садах. Теперь предусмотрена новая функция онлайн-проверки корректности введенных банковских реквизитов, в том числе номера расчетного счета по логическому ключу Банка России.

В том же месяце эксперт по государственному и муниципальному управлению, доцент Московского университета им. С.Ю. Витте Кирилл Парфенов рассказал, что в России на региональном уровне предусмотрена компенсационная выплата родителям, не получившим возможность устроить своего ребенка в государственный детский сад. Во всех субъектах России ситуация с компенсациями за место в саду различается, уточнил эксперт. Размер и условия предоставления выплат также отличаются — в частности, это зависит от возраста ребенка.

8 ноября Путин заявил, что поддержка семей с детьми со стороны государства должна быть более весомой и результативной. Он отметил, что нужно постоянно анализировать и настраивать работу такой системы, смотреть на ситуацию в целом — не только на демографию, но и на состояние рынка труда, динамику доходов и зарплат, чтобы эти параметры не становились ограничением для принятия решение о том, расширять ли семью.

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