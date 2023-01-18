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В Польше обрисовали сценарий падения Варшавы в случае ответного удара РФ

Myśl Polska: Варшава падет в результате ответного удара России на агрессию НАТО
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Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/U.S. Department of Defense
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Руководство Польши может втянуть страну в военное противостояние с Россией, за которым последует падение Варшавы. Такое мнение высказала обозреватель газеты Myśl Polska Сильвия Горлицкая в среду, 18 января.

«Правительство Польши во что бы то ни стало подталкивает страну к конфликту с Россией», — отмечает Горлицкая.

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По мнению журналистки, Польша не является самостоятельным государством, а представляет собой полигон Запада и потенциальное поле битвы для максимального отбрасывания России на восток.

«Понятно, что Польша не представляет собой сколько-нибудь значимого или даже самостоятельного политического образования, а является одним большим полигоном и возможным полем боя для того, чтобы оттеснить Россию как можно дальше на восток, что также соответствует немецким концепциям», — отмечает обозреватель.

По ее словам, польское население является пушечным мясом в собственной стране, действия руководства которой «могут толкнуть Польшу в конфликт невообразимых масштабов».

Горлицкая также отмечает, что антироссийская пропаганда, пышным цветом расцветшая в Польше, навредила в первую очередь самим полякам.

«Цензура и высмеивание России в польских СМИ сильно навредили полякам даже с точки зрения осознания масштаба опасности, так как на основании полученной информации у них складывается впечатление, что российская армия имеет старую технику и не может справиться даже с разваливающейся Украиной», — отметила она, подчеркнув, что на самом деле целью России не было и не является уничтожение миллионов украинцев или тактика выжженной земли.

Журналистка высказала опасения, что в случае с Польшей стратегия России может быть иной.

«Ведь мы всё еще принадлежим к враждебному России военному союзу, который часто проявлял большой цинизм и использовал свое теоретически бессмысленное упорство в свете ликвидации Варшавского договора, например, против Сербии», — пишет Горлицкая.

В конечном счете, заключает обозреватель, конфликт ограниченного опосредованного противостояния на Украине перекинется на Польшу, которая не сможет противостоять силе России.

За день до этого депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет отметил, что президент Польши Анджей Дуда подстрекает мир к развязыванию третьей мировой войны, призывая к поставке танков на Украину. По словам Шеремета, риторика Дуды не отражает мнение и интересы самих поляков. Депутат также отметил, что оружие, которое президент Польши призывает передать Украине, может обернуться против него самого.

Ранее, 11 января, президент Польши заявил о том, что Варшава намерена передать Киеву роту танков Leopard немецкого производства. Точного количества военной техники Дуда не назвал. Однако известно, что в танковой роте в странах НАТО насчитывается 14 танков. Позднее, 13 января, стало известно, что Польша не может поставить Украине танки Leopard без согласования с Германией.

18 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий еще раз подтвердил, что его страна передаст Киеву танки Leopard только в том случае, если это же сделают другие страны. Он также призвал ФРГ не уклоняться от поставок Киеву оружия, указав на то, что Германия является крупнейшей страной в Евросоюзе (ЕС).

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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