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В Госдуме обвинили президента Польши в подстрекательстве к мировой войне

Депутат Шеремет: президент Польши Дуда подстрекает к развязыванию третьей мировой войны
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Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann
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Президент Польши Анджей Дуда подстрекает к развязыванию третьей мировой войны, призывая к поставке танков на Украину. Об этом 17 января заявил депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.

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«Отсутствие исторической памяти у президента Польши Дуды ведет его страну к полному забвению и опасному подстрекательству к развязыванию третьей мировой войны, которая однозначно станет последней для всего человечества», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам Шеремета, риторика Дуды не отражает мнение и интересы самих поляков. Депутат также отметил, что оружие, которое президент Польши призывает передать Украине, может обернуться против него самого.

«Украинские нацисты не остановятся и обязательно придут в Польшу, чтобы вершить в их понятии историческую справедливость, как это уже было в истории», — указал Шеремет.

11 января Дуда заявил о том, что Варшава намерена передать Киеву роту танков Leopard. Точного количества военной техники Дуда не назвал. Однако известно, что в танковой роте в странах НАТО насчитывается 14 танков.

Свое заявление польский лидер сделал во время визита во Львов, где он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. На встрече обсуждались обстановка и состояние охраны госграницы стран.

Позднее, 13 января, стало известно, что Польша не может поставить Украине танки Leopard без согласования с Германией.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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