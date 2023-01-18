Лавров сравнил скорость реакции журналиста с микрофоном с некоторыми президентами

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пошутил 18 января на счет быстроты реакции журналиста с неработающим микрофоном в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

Замешкавшийся с вопросом из-за этого инцидента журналист получил шутливое ободрение Лаврова.

«Быстрее, чем у некоторых президентов», — отметил министр.

В январе не справился с микрофоном президент США Джо Байден во время публичного выступления в Атланте, где произносил речь в честь доктора Мартина Лютера Кинга-младшего.

Президент США подошел к трибуне с микрофоном в руках и начал говорить, однако устройство не работало, что поставило в тупик Байдена. Оказалось, что микрофон был просто не включен, ситуацию быстро исправил помощник американского лидера. После этого Байден громко сказал: «Йоу! Вы меня слышите?»