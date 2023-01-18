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Пушилин заявил о риске для ВСУ попасть в окружение в районе Северска

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Украинские военные, базирующиеся в укрепрайонах Северска, могут попасть в окружение. Об этом заявил в среду, 18 января, врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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Накануне Пушилин сообщил, что после освобождения Соледара снабжение украинских войск между Северском и Артемовском было прервано.

«Что немаловажно, после того, как была взята под контроль станция «Соль» <...> та группировка, которая находится сейчас в укрепрайонах Северска, она рискует попасть в окружение», — сказал Пушилин в эфире Первого канала.

Он добавил, что и со снабжением в настоящее время у украинских военных стало хуже.

Российские военнослужащие освободили Соледар 12 января.

Военный эксперт Владислав Шурыгин также рассказал «Известиям», что с потерей Соледара украинские силы оказались в сложном положении.

Военный обозреватель «Известий» Антон Лавров отметил, что при освобождении Соледара была использована новая тактика штурма небольшими пехотными подразделениями. Их эффективно поддержала артиллерия, авиация и ударные беспилотники, сумевшие оказать помощь в боях и фактически изолировать поле боя, не допустив переброса крупных украинских подкреплений.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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