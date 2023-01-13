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Военный обозреватель назвал переломным моментом освобождение Соледара

Военный обозреватель «Известий» Лавров: освобождение Соледара — важный переломный момент всей зимней кампании
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Фото: ТАСС/Рубцов Андрей
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Освобождение города Соледар — важный переломный момент всей зимней кампании. Об этом 13 января заявил военный обозреватель «Известий» Антон Лавров.

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«Сегодня противник не имеет стратегической инициативы ни на одном направлении, его осенний наступательный порыв полностью выдохся. Российские же войска после получения подкреплений из числа мобилизованных, дополнительной передышки и довооружения становятся сильнее. Заметны улучшения и в общем руководстве операцией», — сказал он.

По словам эксперта, при освобождении Соледара была использована новая тактика штурма небольшими пехотными подразделениями. Их эффективно поддержала артиллерия, авиация и ударные беспилотники, сумевшие оказать помощь в боях и фактически изолировать поле боя, не допустив переброса крупных украинских подкреплений.

Также удалось победить в артдуэлях, отметил Лавров.

«Именно здесь можно с полными основаниями говорить, что произошло перемалывание оборонявшихся украинских частей. Они отошли не добровольно или по хитрому тактическому замыслу. У них иссякли силы удержать важную и с военной, и с психологической точки зрения позицию, даже несмотря на то, что сюда были переброшены стратегические резервы, которые украинское командование накапливало для новых попыток наступления», — сказал он.

Военный обозреватель добавил, что после освобождения Соледара под угрозой оказалась вся оборонительная линия вооруженных формирований Украины между Артемовском (Бахмут) и Северском, которую те удерживали с лета, отступив из Северодонецка и Лисичанска.

«Уже наметился полуохват Артемовска с севера и с юга, видно, что план штурма будет примерно такой же. А это гораздо более важный стратегически город, чем Соледар. После этого можно будет говорить о выходе к Краматорску и Славянску и завершении освобождения территории Донецкой Народной Республики», — заключил Лавров.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил об освобождении Соледара. Он отметил, что город «имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на донецком направлении».

Специальная военная операция по защите гражданского населения Донбасса проводится с 24 февраля. Решение о ее начале было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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