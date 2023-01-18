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Военный эксперт рассказал о слабых точках украинской обороны в Донбассе

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Фото: Global Look Press/Michaal Nigro
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С потерей Соледара украинские силы оказались в сложном положении, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

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«У них сейчас много проблем, большие потери, и взламывание центрального узла обороны, конечно, не вдохновляет на стойкость. Украинское командование будет сейчас затыкать эту пробоину людьми и возводить следующую линию обороны», — считает эксперт.

По его словам, сейчас у противника остается два варианта — либо попытаться контратаковать, либо отводить войска на следующие рубежи.

«На контрудар у них силы есть, но это их последний резерв. А если они не будут наступать, надо будет отходить на линию Константиновка-Дружковка-Краматорск. Северск у них будет под ударом», — сказал Шурыгин.

Эксперт отметил, что в этом случае появится нюанс.

«Если сейчас у них вытянутая дуга, которая опирается на Авдеевку и Марьинку слева, а справа утыкается в Северск, то Константиновка – Дружковка – Краматорск стоят ступенями друг за другом. Уже нет такой широты фронта. И есть угроза, что если будет нанесен мощный удар севернее, то можно эти города просто обойти», — резюмировал он.

Вооруженные силы России активизировались на купянском и краснолиманском направлениях. По данным Минобороны РФ, в течение суток на купянском направлении общие потери противника составили более 50 военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и два пикапа. На краснолиманском направлении в результате активных действий мотострелковых подразделений и огня артиллерии Центрального военного округа по скоплениям живой силы и техники 71-й егерской, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад Вооруженных формирований Украины (ВФУ), а также 15-го полка национальной гвардии уничтожено свыше 70 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Северский предел: как падение Соледара пошатнуло оборону ВФУ в Донбассе

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