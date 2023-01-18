Сноуден опроверг сообщения о своем проживании в конспиративной квартире КГБ

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, который находится в России с 2013 года, 18 января опроверг сообщение СМИ о том, что он якобы проживал в Москве на конспиративной квартире Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР.

«Они даже знают, на каком я этаже! Какая сенсация!» — поиронизировал Сноуден на своей странице в Twitter.

Мужчина подчеркнул, что он не сотрудничает со шпионами и не проживает в конспиративных квартирах, особенно в тех, которые находятся возле посольства Великобритании, уточняет «Газета.Ru».

Материал о том, что Сноуден якобы проживал на квартире, предоставленной ему КГБ СССР, который был расформирован в 1991 году, в январе опубликовало издание The Insider (настоящий материал касается СМИ, выполняющего функции иноагента), в котором были указаны якобы конспиративные квартиры КГБ в Москве и их жильцы, без ссылки на источник.

Ранее, 2 декабря, адвокат Сноудена Анатолий Кучерена сообщил, что его подзащитный получил российский паспорт. Кучерена также подчеркнул, что, будучи гражданином РФ, Сноуден не может быть выдан Соединенным Штатам.

В тот же день представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Сноуден еще до получения российского паспорта проявил свою преданность РФ. Прайс также отметил, что, несмотря на осведомленность США в выдаче российского паспорта Сноудену, у них нет официального подтверждения этой информации. Вашингтон адресовал Москве запрос на подтверждение.

В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства Эварду Сноудену. Тогда экс-сотрудник ЦРУ заявил о положительном влиянии гражданства России на его семью.

Нед Прайс после заявлял, что Сноуден, несмотря на получение российского гражданства, остается гражданином США и должен предстать перед американским правосудием.

Временное убежище в России Сноуден получил в августе 2013 года после того, как в июне того же года он передал газетам The Guardian и The Washington Post секретные материалы о программах слежки британских и американских спецслужб в интернете.