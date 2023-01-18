«Новую газету» оштрафовали на 500 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ

Таганский суд Москвы оштрафовал «Новую газету» на 500 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом 18 января сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Как стало известно во время заседания, поводом для составления протокола и выбора наказания стали два материала журналистов издания. Лингвистическая экспертиза подтвердила наличие в них фактов дискредитации российской армии.

Обвинение вынесено по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации». Штраф для юридических лиц по данной статье составляет от 300 тыс. до 600 тыс. рублей.

15 сентября Верховный суд России удовлетворил иск Роскомнадзора и лишил «Новую газету» лицензии электронного СМИ. После этого деятельность издания была прекращена.

Ранее, 6 сентября, Басманный суд Москвы признал незаконной регистрацию СМИ у журнала «Новая рассказ-газета», запущенного сотрудниками «Новой газеты».

Днем ранее решением того же суда была аннулирована лицензия СМИ у печатной версии «Новой газеты». Роскомнадзор выступил в качестве истца, указав, что оба учредителя издания отказались от своих прав в пользу другого юридического лица, не представив соответствующий документ с определением прав и обязанностей новых участников.

Работа «Новой газеты» была приостановлена в марте 2022 года после второго предупреждения со стороны Роскомнадзора о недопустимости нарушения российского законодательства. Предупреждение вынесли в связи с публикацией на сайте материала с упоминанием организации, которая является иноагентом, без соответствующей маркировки.