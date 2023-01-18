Болгарию назвали инициатором отключения РФ от SWIFT и заморозки активов ЦБ

Бывший премьер-министр Болгарии Кирилл Петков в начале 2022 года инициировал отключение России от платежной системы SWIFT и заморозку активов российского Центробанка, говорится в расследовании немецкая газеты Welt, опубликованном в среду, 18 января.

По данным издания, Петков, в то время еще занимавший пост главы правительства Болгарии, 25 февраля посетил неформальное заседание Европейского совета в Брюсселе, которое затянулось до ночи. Тогда политик в разговоре с лидерами ЕС предлагал отключить Россию от SWIFT и заморозить европейские облигации ЦБ. Как утверждает газета, многие главы государств выразили сомнения по поводу этого предложения, однако затем Комиссия ЕС поддержала его.

ЕС отключил от межбанковской системы SWIFT ряд российских банков в середине июня 2022 года.

23 декабря председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз ведет работу над юридической базой для конфискации замороженных в рамках санкций российских активов. По его словам, каждый день счет на восстановление Украины увеличивается. На текущий момент эксперты говорят о сумме между €350 млрд и €500 млрд, которые для этого необходимы, добавил Мишель.

До этого, 30 ноября, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила создать фонд из замороженных российских активов для выделения помощи Украине. Она отметила, что всего заблокировано €300 млрд резервов ЦБ России и €19 млрд частных средств российских бизнесменов.

Тогда же официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила об ответных мерах в случае конфискации российских активов в Евросоюзе.

Западные страны начали вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.