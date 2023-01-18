Эксперт дал советы по продлению срока службы ноутбука

Некоторые привычки в использовании ноутбука могут существенно сократить срок его службы. Об этом 18 января рассказал гендиректор агентства электроники Telecom Daily Денис Кусков.

«Бережное отношение к аккумуляторной батарее устройства позволяет намного продлить срок службы», — приводит его слова агентство «Прайм».

Эксперт подчеркнул, что нужно быть аккуратными с проводом (шнуром) питания ноутбука и не перекручивать его. Кроме того, нельзя разряжать полностью аккумулятор, так батарея быстро станет негодной.

Как отметил специалист, ноутбук лучше всего не класть на мягкие поверхности, такие как одеяло или подушка, поскольку устройство выделяет достаточно тепла. В таком положении техники системы охлаждения могут не справляться со своей задачей, в связи с чем ноутбук будет перегреваться и постепенно выходить из строя.

Комплектующие устройства, добавил эксперт, могут прийти в негодность после того, как бросить ноутбук даже на мягкие поверхности. Кусков пояснил, что при таком неаккуратном использовании могут оторваться некоторые детали техники. Также нужно помнить о том, что довольно уязвимы к любой тряске механические жесткие диски (HDD).

Если ноутбук необходимо перенести куда-то либо взять с собой, делать это стоит также аккуратно. Так, не стоит брать устройство за экран или за один край, поскольку можно сжать матрицу или испортить петли, скрепляющие верхнюю часть ноутбука с нижней. Хлопать крышкой устройства не следует по той же причине.

Кусков предостерег от трапез за работой на ноутбуке. Он отметил, что чай, кофе и сахаросодержащие напитки наверняка загрязнят и окислят комплектующие устройства. Кроме того, крошки от еды могут засорить клавиатуру, что через какое-то время приведет к отказу в работе клавиш.

Также не следует пренебрегать антивирусными программами, потому что иногда даже проверенные сайты могут быть заражены.

Ранее, 18 ноября, заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов рассказал, почему не стоит пользоваться гаджетами во время их подзарядки. Он отметил, что некачественный блок питания вряд ли приведет к взрыву, но может повредить микросхемы гаджета. Специалист также посоветовал во время подзарядки не запускать слишком много приложений или «тяжелое» ПО, например, 3D-игры, от которых аппарат нагревается и без подзарядки.

До этого, 16 ноября, заведующий кафедрой электроники РТУ МИРЭА, кандидат физико-математических наук Максим Назаренко предупредил о рисках, которые могут нести в себе оставленные в розетке зарядные устройства. По его словам, самый существенный риск — это нестабильность напряжения в бытовой сети.