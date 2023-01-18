Реклама
Прямой эфир
Мир
Германист Борисов связал назначение Писториуса с поставками Leopard
Мир
NYT узнала о поставках США на Украину 155-мм снарядов со складов в Израиле
Общество
Суд приговорил экс-мэра Владивостока к 16,5 годам колонии за взятки
Мир
Британцы раскритиковали советы чиновников по выживанию в холода
Мир
Число погибших во время наводнений на Филиппинах достигло 30 человек
Мир
Пентагон сообщил о старте обучения военных ВСУ пользованию ЗРК Patriot
Мир
Блинкен заявил о настрое Запада на «успех Киева на поле боя»
Мир
Азаров назвал условие возобновления переговоров между Украиной и РФ
Экономика
В РФ начнут массово выпускать IP-камеры видеонаблюдения
Мир
Глава МИД ЮАР раскритиковала США за закон о борьбе с Россией
Мир
Небензя возложил на Украину ответственность за трагедию в Днепре
Армия
Российские танкисты рассказали о ходе штурма Марьинки и Красногоровки

Эксперт дал советы по продлению срока службы ноутбука

Эксперт Кусков перечислил привычки в использовании ноутбука, способоные сократить срок его службы
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Некоторые привычки в использовании ноутбука могут существенно сократить срок его службы. Об этом 18 января рассказал гендиректор агентства электроники Telecom Daily Денис Кусков.

Команда на сборку: цены компонентов для компьютеров достигли минимума
Почему энергокризис в Европе и США выгоден российским геймерам

«Бережное отношение к аккумуляторной батарее устройства позволяет намного продлить срок службы», — приводит его слова агентство «Прайм».

Эксперт подчеркнул, что нужно быть аккуратными с проводом (шнуром) питания ноутбука и не перекручивать его. Кроме того, нельзя разряжать полностью аккумулятор, так батарея быстро станет негодной.

Как отметил специалист, ноутбук лучше всего не класть на мягкие поверхности, такие как одеяло или подушка, поскольку устройство выделяет достаточно тепла. В таком положении техники системы охлаждения могут не справляться со своей задачей, в связи с чем ноутбук будет перегреваться и постепенно выходить из строя.

Комплектующие устройства, добавил эксперт, могут прийти в негодность после того, как бросить ноутбук даже на мягкие поверхности. Кусков пояснил, что при таком неаккуратном использовании могут оторваться некоторые детали техники. Также нужно помнить о том, что довольно уязвимы к любой тряске механические жесткие диски (HDD).

Если ноутбук необходимо перенести куда-то либо взять с собой, делать это стоит также аккуратно. Так, не стоит брать устройство за экран или за один край, поскольку можно сжать матрицу или испортить петли, скрепляющие верхнюю часть ноутбука с нижней. Хлопать крышкой устройства не следует по той же причине.

Кусков предостерег от трапез за работой на ноутбуке. Он отметил, что чай, кофе и сахаросодержащие напитки наверняка загрязнят и окислят комплектующие устройства. Кроме того, крошки от еды могут засорить клавиатуру, что через какое-то время приведет к отказу в работе клавиш.

Также не следует пренебрегать антивирусными программами, потому что иногда даже проверенные сайты могут быть заражены.

Ранее, 18 ноября, заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов рассказал, почему не стоит пользоваться гаджетами во время их подзарядки. Он отметил, что некачественный блок питания вряд ли приведет к взрыву, но может повредить микросхемы гаджета. Специалист также посоветовал во время подзарядки не запускать слишком много приложений или «тяжелое» ПО, например, 3D-игры, от которых аппарат нагревается и без подзарядки.

До этого, 16 ноября, заведующий кафедрой электроники РТУ МИРЭА, кандидат физико-математических наук Максим Назаренко предупредил о рисках, которые могут нести в себе оставленные в розетке зарядные устройства. По его словам, самый существенный риск — это нестабильность напряжения в бытовой сети.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023