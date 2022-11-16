Физик предупредил об опасности постоянного нахождения зарядки в розетке

Заведующий кафедрой электроники РТУ МИРЭА, кандидат физико-математических наук Максим Назаренко рассказал в среду, 16 ноября, о рисках, которые могут нести в себе оставленные в розетке зарядные устройства.

По словам ученого, самый существенный риск — это нестабильность напряжения в бытовой сети.

«Скачки напряжения, которые бывают довольно часто и иногда отличаются существенной амплитудой и временем, могут вывести из строя ваше зарядное устройство. Скачкообразность поведения бытовой электрической сети может разрушить даже очень надежные устройства, но которые не имеют дополнительной защиты», — предупредил он беседе с Lenta.Ru.

Скачки напряжения нередко происходят во время грозы или сильного ветра. Поэтому во время непогоды рекомендуется обесточивать все электроприборы по избежание вероятных поломок электроприборов, сообщает телеканал «360».

Также физик указал, что некоторые зарядные устройства создают заметные магнитные поля, негативно влияющие на здоровье человека при длительном воздействии.

Эксперт посоветовал использовать для ночной зарядки телефонов розетки, которые находятся хотя бы на расстоянии 120 см от кровати.

При этом Назаренко отметил, что для экономии электроэнергии привычка вытаскивать зарядку из розетки практического смысла почти не имеет, если зарядное устройство не слишком старое или не очень плохого качества.

Мощность, расходующаяся без подключенного смартфона, очень мала, поэтому счет за потребленное электричество изменится лишь на несколько копеек.

Также физик указал на заблуждение по поводу вероятности самопроизвольного возгорания оставленной в розетке зарядки. Он добавил, что это утверждение так же верно только для исправно работающих зарядок.

«Если вы замечаете, что ваше зарядное устройство, кабель, который подходит к вашему смартфону или вилка, когда вы вынимаете ее из розетки, сильно нагревается, то лучше не рисковать и заменить избыточно нагревающийся элемент», — заключил эксперт.

Ранее, 21 октября, портативное зарядное устройство загорелось в кармане пассажира в аэропорту Алма-Аты при прохождении регистрации в зале вылета международных рейсов. Устройство прожгло карман куртки пассажира и упало на пол, мужчина в результате инцидента не пострадал, сообщается на сайте aif.ru.

Ранее, 15 сентября, руководитель центра цифровой экспертизы «Роскачества» Сергей Бодров рассказал об ошибках в использовании смартфона. По его словам, в первую очередь необходимо правильно заряжать телефон, не допуская перегрева аккумулятора. Эксперт подчеркнул, что губительны также для смартфона резкие перепады температур.

4 сентября старший специалист «Роскачества» по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко рассказал, что не стоит ставить устройство на зарядку на ночь, ведь после полной зарядки устройство продолжит периодически получать энергию, как только уровень заряда опустится до 99%. Это может испортить аккумулятор, оптимальный уровень заряда для телефона — от 20 до 80%.