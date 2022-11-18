Эксперт указал на опасность использования гаджетов во время подзарядки

Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов рассказал, почему не стоит пользоваться гаджетами во время их подзарядки.

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 18 ноября, эксперт указал на то, что пользоваться гаджетом во время зарядки небезопасно. Прежде всего связано это с нагреванием устройства, особенно если оно находится в защитном чехле. Это может привести к перегреву смартфона и его поломке. В худшем случае, по словам специалиста, устройство может взорваться в руке.

«Чтобы снизить риски для себя и смартфона, настоятельно рекомендую использовать только качественные, оригинальные зарядные устройства, подходящие конкретной модели», — посоветовал Магомедов.

Специалист предостерег, что некачественный блок питания вряд ли приведет к взрыву, но может повредить микросхемы гаджета. Он также посоветовал во время подзарядки не запускать слишком много приложений или «тяжелое» ПО, например, 3D-игры, от которых аппарат нагревается и без подзарядки.

Магомедов также призвал не брать гаджет в ванну и не использовать смартфон и любой другой электроприбор во время зарядки при контакте с водой.

Наибольшую опасность в этом плане, по словам эксперта, представляют портативные зарядные устройства, контакт с водой которых может привести к взрыву, причем очень мощному.

17 ноября эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин рассказал, что установка заблокированных приложений приведет к утечке персональных данных. Специалист пояснил, что перед установкой заблокированных приложений необходимо удалить с мобильного телефона личные фотографии или перенести их на иные носители, отмечает телеканал «360».

Помимо этого, следует удалить из заметок личные данные, например, пароли, и установить двухфакторную аутентификацию, пишет НСН.

16 ноября заведующий кафедрой электроники РТУ МИРЭА, кандидат физико-математических наук Максим Назаренко предупредил о рисках, которые могут нести в себе оставленные в розетке зарядные устройства. По его словам, самый существенный риск — это нестабильность напряжения в бытовой сети. Скачки напряжения могут вывести зарядное устройство из строя. Они часто происходят во время грозы или сильного ветра. Поэтому во время непогоды рекомендуется обесточивать все электроприборы по избежание вероятных поломок электроприборов.