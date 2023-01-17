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Компания Wintershall Dea объявила об уходе из России

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea объявила об уходе из РФ
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Фото: Global Look Press/dpa/Swen Pförtner
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Крупнейшая немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea покинет Россию и выйдет из активов в РФ в соответствии с юридическими обязательствами. Ожидается, что Wintershall зафиксирует убыток в €5,3 млрд от деконсолидации, говорится 17 января в заявлении на сайте компании.

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«Wintershall Dea объявила сегодня о намерении покинуть Россию в соответствии с решением правления, утвержденным наблюдательным советом. Компания покинет Россию упорядоченным образом и в соответствии со всеми действующими юридическими обязательствами», — говорится в сообщении.

Wintershall Dea пришла к выводу, что больше не может соответствовать установленным Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и влиять на российские совместные предприятия.

Ожидается, что неденежный убыток от деконсолидации совместных предприятий в России составит около €5,3 млрд.

Компания была одним из инвесторов проекта «Северный поток — 2» наряду с британской Shell, австрийской OMV, французской Engie, немецкой Uniper, которые профинансировали половину его стоимости (проект оценивался в $11 млрд). Wintershall Dea вложила в него €730 млн.

В конце 2022 года правительство России утвердило предельный размер цен на газовую продукцию, по которым «Газпром» может совершать покупки у совместных предприятий (СП) с Wintershall Dea и австрийской OMV.

Так, предел был равен 2550 рублям за 1 тыс. куб. м без налога на добавленную стоимость. Цена на добытый там же газовый конденсат не должна превышать 16 370 рублей за тонну.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ о запрете «Газпрому» покупки природного газа у СП с Wintershall Dea и OMV дороже регулируемой цены. Правительство, согласно указу, должно было установить предельный размер платы в 10-дневный срок.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда заявил, что указ является ответом не на введение Евросоюзом потолка цен на газ, а на действия недружественных стран.

В этом же месяце Bloomberg сообщало, что отказ от российского газа на фоне ситуации вокруг Украины уже обошелся Европе почти в $1 трлн. Такая сумма, по данным экспертов, образовалась из-за возросшей цены на электроэнергию для европейских компаний и потребителей.

Ряд стран начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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