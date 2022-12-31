В РФ утвердили предельные цены на покупку газа «Газпромом» у Wintershall Dea и OMV

Правительство России утвердило предельный размер цен на газовую продукцию, по которым «Газпром» может совершать покупки у совместных предприятий (СП) с германской Wintershall Dea и австрийской OMV. Документ опубликован 31 декабря на официальном портале правовой информации.

Так, предельный размер цены на горючий природный газ, добытый на участках Ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсантного месторождения равен 2550 рублям за 1000 куб. м без налога на добавленную стоимость. Цена на добытый там же газовый конденсат не должна превышать 16370 рублей за тонну.

Постановление также регулирует предельные цены на горючий природный газ, добытый на участках Южно-Русского газового месторождения, и предельную плату за услуги, связанные с добычей горючего природного газа и газового конденсата.

Указанные суммы распространяются на обязательства, срок исполнения которых находится в промежутке между 1 марта и 1 октября 2023 года.

Ранее, 22 декабря, президент России Владимир Путин подписал указ о запрете «Газпрому» покупки природного газа у совместных предприятий (СП) с Wintershall Dea и OMV дороже регулируемой цены. Правительство, согласно указу, должно было установить предельный размер платы в 10-дневный срок.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда заявил, что указ является ответом не на введение Евросоюзом потолка цен на газ, а на действия недружественных стран.

19 декабря страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ на уровне €180 за 1 МВт·ч, что составляет около $2000 за 1 тыс. куб. м. Эта мера начнет работать с 15 февраля. Отмечается, что, выразив определенные опасения, решение поддержала в том числе и Германия, которая скептически относилась к данной инициативе.

Дискуссия о введении ценового потолка на газ велась в ЕС несколько месяцев, однако достичь соглашения странам — членам Евросоюза ранее не удавалось. 24 ноября 15 государств отказались поддержать предложение о потолке цен на газ, представленное Еврокомиссией. Основная причина недовольства — неудовлетворительная цена, которая оказалась выше средней на рынке.

9 декабря Путин прокомментировал введение потолка цен на российскую нефть со стороны Запада. Глава государства отметил, что Москва не будет продавать свои нефтепродукты в те страны, которые согласовали ограничения, и добавил, что российские власти готовят ответ на эти действия.

Bloomberg сообщал, что отказ от российского газа на фоне ситуации вокруг Украины уже обошелся Европе почти в $1 трлн. Такая сумма, по данным экспертов, образовалась из-за возросшей цены на электроэнергию для европейских компаний и потребителей.

Ряд стран начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.