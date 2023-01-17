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Вдова Солженицына заявила о всенародной любви к Чуриковой

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Народная артистка СССР Инна Чурикова стала благословляющей рукой и талантом России. Такое мнение вдова писателя Александра Солженицына Наталия высказала во вторник, 17 января.

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«Очень горько, очень больно. У нее была всенародная любовь. Вы не много назовете людей, которых любят все. Так что это больно. Она сыграла в двух фильмах по книгам Александра Исаевича Солженицына. И сыграла изнутри, от всей своей сущности», — сказала Солженицына в беседе с телеканалом «Звезда».

Ранее в этот день церемония прощания с Чуриковой завершилась в храме Христа Спасителя в Москве, сообщается на сайте kp.ru.

Проститься с актрисой пришли спикер Совфеда Валентина Матвиенко, министр культуры РФ Ольга Любимова, художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов, актеры Андрей Соколов, Иван Агапов, Лия Ахеджакова, Юлия Рутберг, а также коллеги и близкие актрисы.

Матвиенко во время церемонии прощания призналась, что старалась не пропускать ни одного спектакля с участием Чуриковой и помнит все встречи с ней, передает Федеральное агентство новостей.

Любимова отметила, что Чурикова относится к «поколению любимейших ленкомовцев» и потеря каждого из них — большая боль, передает RT.

Актрису похоронят на Новодевичьем кладбище.

Инна Чурикова умерла в больнице в субботу, 14 января, в возрасте 79 лет. По словам источника «Известий», актриса 4 января была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Среди диагнозов, помимо хронических заболеваний, была обнаружена внутритазовая гематома.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер в беседе с «Известиями» назвал ее смерть невероятным горем и большой утратой для России и всего театрального мира. В театре 14 и 17 января отменены все спектакли.

Инна Чурикова — советская и российская актриса театра и кино. В 1965 году окончила актерский факультет ВТУ (институт) им. М.С. Щепкина. До 1968 года работала во МТЮЗе, затем с 1975-го — в «Ленкоме». Артистка снялась более чем в 40 фильмах, в числе которых «Я шагаю по Москве», «Морозко», «Стряпуха», «Ширли-мырли», «Благословите женщину».

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