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Церемония прощания с Инной Чуриковой завершилась в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве попрощались с народной артисткой СССР Инной Чуриковой. Церемония прошла во вторник, 17 января, в храме Христа Спасителя.

Проститься с актрисой пришли спикер Совфеда Валентина Матвиенко, министр культуры РФ Ольга Любимова, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, актеры Андрей Соколов, Иван Агапов, Лия Ахеджакова, Юлия Рутберг, а также коллеги и близкие актрисы.

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Матвиенко во время церемонии прощания призналась, что старалась не пропускать ни одного спектакля с участием Чуриковой и помнит все встречи с ней.

Любимова отметила, что Чурикова относится к «поколению любимейших ленкомовцев», и потеря каждого из них — большая боль.

Участие в траурной церемонии приняли более тысячи человек.

После прощания и отпевания актрису похоронят на Новодевичьем кладбище.

Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла в больнице в субботу, 14 января, в возрасте 79 лет.

Директор «Ленкома» в беседе с «Известиями» назвал ее смерть невероятным горем и большой утратой для России и всего театрального мира. В театре 14 и 17 января отменены все спектакли.

Инна Чурикова — советская и российская актриса театра и кино. В 1965 году окончила актерский факультет ВТУ (институт) им. М.С. Щепкина. До 1968 года работала во МТЮЗе, затем с 1975-го — в «Ленкоме». Артистка снялась более чем в 40 фильмах, в числе которых «Я шагаю по Москве», «Морозко», «Стряпуха», «Ширли-мырли», «Благословите женщину».

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