Реклама
Прямой эфир
Общество
В «Союзмолоке» сообщили о рисках дефицита модифицированных крахмалов для десертов
Экономика
Песков отметил высокую динамику роста товарооборота России и Китая
Происшествия
Летевший из Подмосковья в Киргизию самолет вынужденно приземлился в Оренбурге
Авто
Автодилеры спрогнозировали падение рынка в РФ на 40% в I квартале 2023 года
Мир
Алексей Арестович сообщил об уходе в отставку
Армия
Шойгу указал на необходимость синхронизации сроков прибытия военных и техники в Донбасс
Мир
В Германии выбрали кандидата на пост нового министра обороны
Мир
ЕС перевел Украине первые €3 млрд в рамках программы помощи на 2023 год
Мир
Население Китая в 2022 году начало сокращаться впервые за 60 лет
Происшествия
Пожар начался в школе на севере Москвы
Экономика
Торговые центры столицы ждут открытия бутиков Chanel Cosmetics
Общество
В храме Христа Спасителя началось прощание с Инной Чуриковой
Сюжет:

Депутат Белик допустил осуществление атак беспилотников на Крым из Одессы

0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Последние атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Крым могли осуществляться из Одессы. Такое предположение во вторник, 17 января, высказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Сбить на слёте: ПВО России перехватила три дальних украинских беспилотника
Такие «Стрижи» в модернизированном варианте уже использовались для атак в глубине территории РФ

По его словам, Одесса стала «трамплином» для атак украинских дронов, но перешагнуть через крымский рубеж противовоздушной обороны (ПВО) им не удалось.

«Даже массированные атаки на сегодня отбиваются. Наше ПВО демонстрирует не просто высокий уровень, а приспособленность к современным условиям боевых действий — к массированным атакам малозаметных, низкоскоростных и трудно обнаруживаемых целей», — сказал депутат «РИА Новости».

Белик подчеркнул, что для России Крым всегда был особым военным регионом, где выстраивается надежная линия обороны.

Накануне, 16 января, сообщалось, что ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 украинских беспилотных летательных аппаратов над морем в Севастополе. Губернатор Михаил Развожаев заявил о спокойной обстановке в городе.

До этого системы ПВО Севастополя сбили беспилотный летательный аппарат в ночь на Рождество, 7 января. Как сообщал губернатор, беспилотник был ликвидирован над Северным молом.

Кроме того, Развожаев уведомлял, что два беспилотника были сбиты системой ПВО над морем в Севастополе в районе Бельбека 4 января. 2 января он также заявил о двух сбитых беспилотниках.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023