Депутат Белик допустил осуществление атак беспилотников на Крым из Одессы

Последние атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Крым могли осуществляться из Одессы. Такое предположение во вторник, 17 января, высказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

По его словам, Одесса стала «трамплином» для атак украинских дронов, но перешагнуть через крымский рубеж противовоздушной обороны (ПВО) им не удалось.

«Даже массированные атаки на сегодня отбиваются. Наше ПВО демонстрирует не просто высокий уровень, а приспособленность к современным условиям боевых действий — к массированным атакам малозаметных, низкоскоростных и трудно обнаруживаемых целей», — сказал депутат «РИА Новости».

Белик подчеркнул, что для России Крым всегда был особым военным регионом, где выстраивается надежная линия обороны.

Накануне, 16 января, сообщалось, что ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 украинских беспилотных летательных аппаратов над морем в Севастополе. Губернатор Михаил Развожаев заявил о спокойной обстановке в городе.

До этого системы ПВО Севастополя сбили беспилотный летательный аппарат в ночь на Рождество, 7 января. Как сообщал губернатор, беспилотник был ликвидирован над Северным молом.

Кроме того, Развожаев уведомлял, что два беспилотника были сбиты системой ПВО над морем в Севастополе в районе Бельбека 4 января. 2 января он также заявил о двух сбитых беспилотниках.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».