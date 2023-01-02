В Севастополе сбили еще один БПЛА над морем
Системы противовоздушной обороны (ПВО) Севастополя сбили еще один беспилотник над морем. Об этом в понедельник, 2 января, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Системы ПВО сбили еще один БПЛА над морем. Наши военные продолжают отбивать атаку. Просьба всем сохранять спокойствие», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в этот день Развожаев сообщил, что в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По предварительным данным, над морем сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
Также был сбит беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Воронежской области. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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