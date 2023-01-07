Системы ПВО сбили беспилотник в Севастополе в ночь на Рождество
Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник в Севастополе. Об этом 7 января сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Силы ПВО буквально 15 минут назад сбили БПЛА над Северным молом. Даже святой праздник — Рождество для этих нелюдей не повод остановить свои попытки атаковать наш Город-Герой», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее, 4 января, два беспилотника были сбиты системой ПВО над морем в Севастополе. Как отметил Развожаев, все службы работают в штатном режиме.
До этого, 2 января, Развожаев также сообщал о двух сбитых беспилотниках.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».