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Системы ПВО сбили беспилотник в Севастополе в ночь на Рождество

Губернатор Севастополя Развожаев: системы ПВО сбили беспилотник над Северным молом
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник в Севастополе. Об этом 7 января сообщил губернатор Михаил Развожаев.

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«Силы ПВО буквально 15 минут назад сбили БПЛА над Северным молом. Даже святой праздник — Рождество для этих нелюдей не повод остановить свои попытки атаковать наш Город-Герой», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее, 4 января, два беспилотника были сбиты системой ПВО над морем в Севастополе. Как отметил Развожаев, все службы работают в штатном режиме.

До этого, 2 января, Развожаев также сообщал о двух сбитых беспилотниках.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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