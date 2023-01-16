Число сбитых над морем в Севастополе беспилотников выросло до 10

Система противовоздушной обороны (ПВО) и Черноморский флот сбили 10 из 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над морем в Севастополе. Об этом в понедельник, 16 января, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 укробеспилотников над морем. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время в Севастополе спокойно.

Ранее в этот день Развожаев призвал жителей города не поддаваться панике и не верить сообщениям украинских СМИ о якобы звучащих взрывах в самом городе. Он добавил, что российские военные уверенно и спокойно отразили атаку дронов противника на Севастополь.

До этого системы ПВО Севастополя сбили беспилотный летательный аппарат в ночь на Рождество, 7 января. Как сообщал губернатор, беспилотник был ликвидирован над Северным молом.

Кроме того, Развожаев уведомлял, что два беспилотника были сбиты системой ПВО над морем в Севастополе в районе Бельбека 4 января. 2 января он также заявил о двух сбитых беспилотниках.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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