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Число сбитых над морем в Севастополе беспилотников выросло до 10

Губернатор Развожаев: над морем в Севастополе сбиты 10 из 10 украинских беспилотников
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Система противовоздушной обороны (ПВО) и Черноморский флот сбили 10 из 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над морем в Севастополе. Об этом в понедельник, 16 января, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

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«ПВО и Черноморский флот сбили 10 из 10 укробеспилотников над морем. Никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время в Севастополе спокойно.

Ранее в этот день Развожаев призвал жителей города не поддаваться панике и не верить сообщениям украинских СМИ о якобы звучащих взрывах в самом городе. Он добавил, что российские военные уверенно и спокойно отразили атаку дронов противника на Севастополь.

До этого системы ПВО Севастополя сбили беспилотный летательный аппарат в ночь на Рождество, 7 января. Как сообщал губернатор, беспилотник был ликвидирован над Северным молом.

Кроме того, Развожаев уведомлял, что два беспилотника были сбиты системой ПВО над морем в Севастополе в районе Бельбека 4 января. 2 января он также заявил о двух сбитых беспилотниках.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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