ПВО сбили два беспилотника над морем в районе Севастополя
Два беспилотника сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО) над морем в Севастополе. Об этом 4 января сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Утром системы ПВО сбили два БПЛА над морем в районе Бельбека», — написал Развожаев в Telegram-канале.
Он добавил, что все службы работают в штатном режиме.
2 января Развожаев также сообщал о двух сбитых беспилотниках.
Также в тот день сообщалось, что был сбит беспилотник Вооруженных сил Украины в Воронежской области.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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