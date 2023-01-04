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ПВО сбили два беспилотника над морем в районе Севастополя
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ПВО сбили два беспилотника над морем в районе Севастополя

Губернатор Развожаев сообщил о двух сбитых беспилотниках в районе Севастополя
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Два беспилотника сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО) над морем в Севастополе. Об этом 4 января сообщил губернатор Михаил Развожаев.

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«Утром системы ПВО сбили два БПЛА над морем в районе Бельбека», — написал Развожаев в Telegram-канале.

Он добавил, что все службы работают в штатном режиме.

2 января Развожаев также сообщал о двух сбитых беспилотниках.

Также в тот день сообщалось, что был сбит беспилотник Вооруженных сил Украины в Воронежской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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