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Торговые центры столицы ждут открытия бутиков Chanel Cosmetics

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Крупные торговые центры Москвы ждут открытия бутиков Chanel Cosmetics. Дело в том, что компания в конце 2022 года продлила договоры аренды с ведущими площадками в столице. Об этом «Известиям» 17 января рассказали в Союзе торговых центров. Вице-президент организации Павел Люлин добавил, что помимо этого бренд Chanel продолжает реконструкцию своего бутика на улице Петровке.

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В России у компании девять бутиков, большая часть которых расположена в столице — в таких ТЦ, как «Европейский», «Афимолл сити», «Метрополис» и др.

«Известия» отправили запрос в компанию Mercury, которая является эксклюзивным дистрибутором бренда в РФ.

Один из брокеров торговой недвижимости уточнил «Известиям»: помещения, которые бренд занимал в столице, не выходили как вакантные площади, а соответственно, их аренда продолжается.

С начала российской спецоперации по защите Донбасса ряд иностранных компаний, брендов сообщил о приостановке поставок или прекращении деятельности в РФ, среди них были Yum! Brands, Uniqlo, Hugo Boss, Victoria's Secret, ASOS,Chanel, Louis Vuitton, Cartier, Hermes и др. Некоторые из них решили продать бизнес в России, часть компаний решила вернуть поставки. Так, 7 ноября прошлого года стало известно, что парфюмерно-косметические бренды Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase готовы возобновить поставки в Россию.

19 сентября вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью «Известиям» рассказал, что иностранные компании, которые прекратили работу в РФ, как правило, заинтересованы в продолжении деятельности или в обеспечении условий для возвращения в будущем.

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