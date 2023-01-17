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Пушилин сообщил о скором переходе Марьинки под контроль российских войск

Врио главы ДНР Пушилин: Марьинка в ближайшее время перейдет под контроль российских войск
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Все высотные дома в городе Марьинке Донецкой Народной Республики (ДНР) уже зачищены и контролируются российскими силами. В связи с этим, как сообщил 17 января врио главы республики Денис Пушилин, есть основания полагать, что в скорейшем времени этот населенный пункт будет освобожден от войск Украины.

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«Мы видим работу наших военнослужащих, которые метр за метром зачищают территорию. Рассчитываем, что в самое ближайшее время Марьинка полностью перейдет под контроль ДНР», — сообщил Пушилин он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее, 11 января, Пушилин заявил, что город Марьинка находится практически под контролем России. Вместе с тем, по его словам, противнику удалось закрепиться на окраине в жилом секторе.

Тогда же корреспондент «Известий» Валентин Трушнин показывал работу пушки «Гиацинт» в районе Марьинки. Он сообщил, что город близок к полному освобождению. Как отметил корреспондент, стремительное наступление российских войск заставляет украинских боевиков покидать рубежи, которые они возводили в последние восемь лет.

Марьинка расположена примерно в 30 км от Донецка, что позволяет противнику наносить удары по кварталам столицы ДНР, где живут мирные жители. Пушилин также отметил, что наступает переломный момент для всей территории ДНР.

10 января сообщалось, что пятая бригада Первого корпуса Народной милиции ДНР уничтожила опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Марьинке. В последние месяцы за Марьинку шли ожесточенные бои между российскими войсками и украинскими боевиками.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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