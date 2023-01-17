Минюст предложил изменить условия содержания подозреваемых и обвиняемых в СИЗО

Министерство юстиции предложило смягчить некоторые нормы содержания подследственных и заключенных, для чего подготовило соответствующий законопроект. Как сообщается 17 января в материале РБК, документ разрешает использование электронной аппаратуры для надзора в следственных изоляторах (СИЗО).

Ведомство предлагает внести изменения в Уголовно-исполнительный кодекс и федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», целью которого является гуманизация уголовно-исполнительной политики.

Таким образом, Федеральная служба безопасности (ФСБ РФ), Министерство обороны и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) получат право использовать электронные средства слежения в местах содержания под стражей. Отмечается, что дополнительных бюджетных средств для этого выделять не потребуется, добавляет «Газета.Ru».

Среди других мер ведомство намерено увеличить размер денежных средств, которые заключенные могут тратить на продукты и предметы первой необходимости, учитывая инфляцию с 2016 по 2021 год. А также прибавить норму площади, полагающуюся на одного человека, отбывающего срок в тюрьме, с четырех квадратных метров до пяти.

Также предлагается повысить возраст ребенка, который может находиться вместе с матерью в исправительном учреждении, с трех до четырех лет. Сейчас отбывающие срок женщины могут иметь при себе детей в возрасте только до трех лет, после чего ребенка направляют в детские учреждения, которые не относятся к системе ФСИН.

Ранее, 8 декабря, сообщалось, что МВД России запретило надевать «кандалы» на фигурантов экономических дел, женщин и подростков. Это произошло после того, как днем ранее член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным подняла вопрос применения так называемых кандалов к фигурантам экономических дел. Российский лидер призвал прекратить такую практику.

До этого, 26 октября, сообщалось, что Путин обсудил с Советом безопасности РФ совершенствование исполнения уголовного наказания в стране. В Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ отмечалось, что правительство планирует сделать более гуманными условия содержания заключенных в СИЗО и колониях путем пересмотра ряда нормативов до 2030 года.