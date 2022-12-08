МВД запретило надевать наручники на женщин, подростков и фигурантов экономических дел

МВД России запретило надевать «кандалы» на фигурантов экономических дел, женщин и подростков. Об этом 8 декабря заявила официальный представитель министерства Ирина Волк.

По ее словам, речь идет о средстве ограничения подвижности «Ажур», которое представляет собой наручники, надевающиеся как на ноги, так и на руки. Между ними находится цепь.

Нормативные акты МВД предусматривают дифференцированный подход к использованию наручников и других специальных средств, «в том числе в зависимости от степени общественной опасности конвоируемых лиц», указали в МВД.

Накануне член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева на встрече с главой государства Владимиром Путиным подняла вопрос применения так называемых кандалов к фигурантам экономических дел. Российский лидер призвал прекратить такую практику.

Путин ежегодно проводит заседания СПЧ. Мероприятие в среду прошло по видеосвязи и стало первой встречей президента с обновленным составом Совета.

До этого, 29 ноября, российский лидер призвал не забывать о конституционных правах и свободах граждан страны. Он подчеркнул, что угрозы, с которыми сталкивается сегодня страна, не могут служить оправданием для поверхностного или обвинительного подхода при проведении судебных разбирательств, следственных и других процессуальных действий.

Путин добавил, что права и свободы граждан РФ гарантированы Конституцией, они незыблемы.