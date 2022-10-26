Путин обсудил с Совбезом совершенствование исполнения уголовного наказания

Президент России Владимир Путин 26 октября обсудил с Советом безопасности РФ совершенствование исполнения уголовного наказания в стране.

«У нас сегодня для обсуждения предложена тема совершенствования меры по совершенствованию деятельности в сфере исполнения уголовного наказания. Докладчик — министр юстиции [Константин Чуйченко]», — сказал глава государства.

В Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ отмечалось, что правительство планирует сделать более гуманным условия содержания заключенных в СИЗО и колониях путем пересмотра ряда нормативов до 2030 года.