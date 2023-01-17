В Донецке извлекли из-под завалов торгового центра тела двух женщин

В Донецке спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) торгового центра тела двух женщин. Об этом 17 января сообщили в МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В 23:50 спасатели извлекли из-под завала погибшую женщину 1977 года рождения. В 2:28 сотрудниками МЧС ДНР извлечено тело погибшей женщины 1975 года рождения», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Таким образом, количество погибших в результате удара ВСУ по торговому центру в Донецка возросло до пяти человек. В настоящее время спасатели продолжают разбор завалов.

Украинские войска нанесли удар по трехэтажному ТЦ, расположенному в Калининском районе города, утром 16 января. Тогда сообщалось, что под завалами могут находиться люди.

В военной комендатуре, в свою очередь, сообщили о двух погибших и четырех пострадавших.

Позднее стало известно об извлечении из-под завалов тела мужчины. В МЧС отметили, что родственникам погибшего для оказания помощи предоставлен психолог.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты из реактивных систем залпового огня (РСЗО) натовского калибра.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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