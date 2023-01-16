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Военный эксперт рассказал о модернизации бомбардировщика Ту-95МСМ

Военный эксперт Горбенко: вероятно, при модернизации бомбардировщика Ту-95МСМ поменяли авионику и прицельный комплекс
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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Экс-командующий 4-й армией ВВС и ПВО Валерий Горбенко 16 января рассказал «Известиям» о модернизации бомбардировщика Ту-95МСМ.

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По мнению эксперта, при модернизации, вероятно, поменяли авионику на современную и прицельный комплекс, в связи с тем что появились новые ракеты.

«А так это хороший самолет, уже много летает. Фюзеляж, двигатели остались те же, работают нормально. Но в процессе развития технологий появились новые системы навигации, новые системы прицеливание, поменялось вооружение», — сказал Горбенко.

Ранее в этот день в Объединенной авиастроительной корпорации сообщили, что модернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ совершил очередной испытательный полет. Испытания прошли успешно.

Там же отметили, что Ту-95МСМ представляет собой новую модификация самого скоростного в мире турбовинтового самолета-ракетоносца Ту-95МС. От своего предшественника он отличается более высокими показателями эффективности и надежности.

Работу над усовершенствованием характеристик бомбардировщика корпорация ведет совместно с проектно-конструкторскими бюро «Туполев» (входит в «Ростех») и ТАНТК им. Г.М. Бериева.

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