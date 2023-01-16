Этнографический туркомплекс создадут в Нижегородской области

В селе Спасское в Нижегородской области создадут этнографический туристический комплекс. Данные об этом появились в каталоге инвестиционных проектов региона.

Комплекс построят и организуют его работу на базе уже действующего в селе туристического центра. Проект оценивается в 140 млн рублей. Для его реализации ищут инвестора.

Как пишет ИА «НьюсНН», речь идет о строительстве русской деревни в народных традициях. Там будут проводить различные мастер-классы для туристов в русской народной тематике.

Село расположено недалеко от федеральной трассы М7 «Волга». Это делает его привлекательным для путешественников. После строительства центра в населенном пункте появится более 50 новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что 36 регионов получат поддержку на продвижение событийных мероприятий в 2023 году. На эти цели Ростуризм направит 638 млн рублей.