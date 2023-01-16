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Российские войска уничтожили более 30 боевиков ВСУ на купянском направлении

Минобороны: российские войска за сутки уничтожили более 30 украинских боевиков на купянском направлении
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Российские войска за сутки уничтожили более 30 украинских боевиков на купянском направлении, сообщил 16 января на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На купянском направлении армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа (ЗВО) нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области», — рассказал он.

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Конашенков уточнил, что помимо живой силы, украинские войска потеряли на этом направлении две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Генерал-лейтенант также рассказал о ситуации и на краснолиманском направлении. На нем ВСУ за сутки потеряли свыше 75 военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин и пикап.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что в результате действий российских войск на краснолиманском направлении ВСУ потеряли за сутки более 115 бойцов.

Тогда же в ведомстве рассказали, что на купянском направлении российскими войсками было нанесено поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригадам ВСУ, в результате которого было уничтожено до 50 украинских украинских военных, боевая бронированная машина и два автомобиля.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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