Российские войска уничтожили более 30 боевиков ВСУ на купянском направлении
Российские войска за сутки уничтожили более 30 украинских боевиков на купянском направлении, сообщил 16 января на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На купянском направлении армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа (ЗВО) нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области», — рассказал он.
Конашенков уточнил, что помимо живой силы, украинские войска потеряли на этом направлении две боевые бронированные машины и три автомобиля.
Генерал-лейтенант также рассказал о ситуации и на краснолиманском направлении. На нем ВСУ за сутки потеряли свыше 75 военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин и пикап.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что в результате действий российских войск на краснолиманском направлении ВСУ потеряли за сутки более 115 бойцов.
Тогда же в ведомстве рассказали, что на купянском направлении российскими войсками было нанесено поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригадам ВСУ, в результате которого было уничтожено до 50 украинских украинских военных, боевая бронированная машина и два автомобиля.
Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
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