Депутат ЕП назвал подчинение американскому империализму целью создания НАТО

Целью создания Североатлантического альянса является подчинение американскому империализму европейских государств. Об этом заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

«Политики должны начать представлять интересы народа и перестать представлять НАТО и военно-промышленный комплекс. НАТО была сформирована США, чтобы держать страны Европы в подчинении американскому империализму», — отмечается в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте политика.

Депутат Европарламента добавил, что народ хочет мира и завершения прокси-войны США и НАТО.

Ранее, 8 января, Мик Уоллес уже писал в своем аккаунте в Twitter, что европейцы в отличие от лидеров их государств не хотят войны. К своему посту депутат прикрепил фото, на котором запечатлен билборд с призывом остановить конфликт на Украине.

В конце декабря он отмечал, что политика Евросоюза (ЕС), направленная на противостояние России, привела к ужасным последствиям для простых граждан. Уоллес сослался на полученный доклад, что 21,9% граждан ЕС могут оказаться за чертой бедности.