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МИД Нидерландов заявил об увеличении поставок оружия Украине

МИД Нидерландов: Украине нужно больше военной поддержки, больше оружия
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/U.S. Army
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Украине нужно поставлять больше оружия. Об этом в воскресенье, 15 января, заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра по итогам встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

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«Украине нужно больше военной поддержки, больше оружия», — говорится в сообщении, размещенном в Twitter-аккаунте нидерландского дипломата.

Он заверил, что помощь от Нидерландов будет продолжаться, чтобы Украина могла удерживать позиции на поле боя.

Ранее, 3 января, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что королевство сделает всё возможное, чтобы помочь Киеву победить в конфликте с Россией. Рютте указал, что Украина сопротивляется уже год и предстоящие месяцы, по его словам, будут играть решающее значение.

23 декабря премьер-министр Нидерландов рассказал о выделении Украине €2,5 млрд в 2023 году. Эти деньги пойдут на военные поставки, гуманитарную помощь, починку и реконструкцию критического оборудования, дипломатическую поддержку и судопроизводство.

Министр финансов Украины Сергей Марченко 20 декабря сообщил, что Киев получил от Амстердама кредит в размере €200 млн.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений. Так, 11 января заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что поставки западных танков не помогут Украине в разрешении конфликта.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении объявлено в 24 февраля из-за обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву.

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