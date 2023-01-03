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Премьер Нидерландов пообещал Зеленскому помочь Украине победить

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Фото: ТАСС/Zuma
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Нидерланды сделают всё возможное, чтобы помочь Киеву победить в конфликте с Россией, написал 3 января премьер-министр королевства Марк Рютте в Twitter после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Рютте указал, что Украина сопротивляется уже год и предстоящие месяцы, по его словам, будут играть решающее значение.

Премьер Нидерландов пообещал Украине помочь «не только защитить себя», но и одержать победу в этом конфликте.

23 декабря Рютте заявил, что Нидерланды выделят Украине €2,5 млрд в 2023 году. Эти деньги пойдут на военные поставки, гуманитарную помощь, починку и реконструкцию критического оборудования, дипломатическую поддержку и судопроизводство.

Министр финансов Украины Сергей Марченко 20 декабря сообщил, что Киев получил от Амстердама кредит в размере €200 млн.

Страны Запада начали активно вооружать Украину и оказывать финансовую помощь на фоне проводимой Россией с 24 февраля специальной военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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