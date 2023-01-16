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Болельщик «Тоттенхема» ударил голкипера «Арсенала» после победного для команды матча
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Болельщик «Тоттенхема» ударил голкипера «Арсенала» после победного для команды матча

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Фото: REUTERS/Dylan Martinez
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Футбольные болельщики после матча 19-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) между клубами «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсенал» устроили потасовку. Победное для «Арсенала» дерби 15 января завершилось ударом вратаря Аарона Рамсдейла, — его сзади нанес футболисту болельщик «Тоттенхэма».

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«Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) и «Тоттенхэм» осудили инцидент, в результате которого фанат клуба напал на Аарона Рамсдейла. Голкипер не пострадал. Тренер «Арсенала» Микель Артета не стал комментировать этот инцидент. Антонио Конте — тренер «шпор» — также осудил выходку футбольного болельщика», — пишет портал Goal.

Инцидент произошел сразу после финального свистка воскресного дерби в северном Лондоне, в котором «канониры» обыграли своих соседей со счетом 2:0 и продвинулись на восемь очков вперед. «Канониры» теперь возглавляют турнирную таблицу АПЛ с 47 очками в 18 матчах — это рекордный показатель в истории клуба, так как «Арсенал» никогда не набирал столько очков за первые 18 игр чемпионата, напомнил «Спорт-Экспресс».

Между нападающим «Тоттенхэма» Ришарлисоном и вратарем «Арсенала» Рамсдейлом произошла стычка, которую пресек стюард на поле. Однако когда Рамсдейл наклонился за бутылкой воды, один из зрителей ударил его ногой в спину, после чего скрылся в секторе болельщиков «Тоттенхэма».

13 января футбольные клубы Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад» выразили заинтересованность в игроке ПСЖ и сборной Аргентины Лионеле Месси. Два саудовских клуба готовы подписать контракт с 35-летним футболистом и платить ему €350 млн за сезон. Ради этого они готовы обратиться к правительству страны за финансовой помощью.

Помимо этого, капитан сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом чемпионата мира по футболу в Катаре. 18 декабря нападающий выиграл чемпионат мира впервые в карьере.

При этом в конце прошлого года сообщалось, что Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом мира с зарплатой около $200 млн в год, однако теперь это звание может перейти к Месси.

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