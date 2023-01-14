Два саудовских клуба заинтересовались подписанием контракта с Месси

Футбольные клубы Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад» заинтересованы в игроке ПСЖ и сборной Аргентины Лионеле Месси. Об этом в пятницу, 13 января, сообщило издание Marca.

Два саудовских клуба готовы подписать контракт с 35-летним футболистом и платить ему €350 млн за сезон. Ради этого они готовы обратиться к правительству страны за финансовой помощью.

При этом оба клуба находятся под санкциями ФИФА, поэтому они не имеют права подписывать контракт до следующего лета из-за нарушений в различных операциях.

В текущем сезоне Месси провел за ПСЖ 20 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 14 результативных передач. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет €50 млн, сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Помимо этого, капитан сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом чемпионата мира по футболу в Катаре. 18 декабря нападающий выиграл чемпионат мира впервые в карьере.

Ранее, 12 января, уже появлялась информация о том, что нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси может продолжить карьеру в клубе из чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль». Футболисту могли предложить рекордные €280 млн в год. Большую часть из этих денег будет выплачивать государство.

Футбольный клуб «Аль-Хиляль» располагается в городе Эр-Рияд, где выступает команда «Аль-Наср», в которой состоит Криштиану Роналду, он перешел в нее в конце 2022 года. Противостояние этих команд считается главным дерби в стране.

В конце прошлого года сообщалось, что Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом мира с зарплатой около $200 млн в год, однако теперь это звание может перейти к Месси.