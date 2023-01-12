Месси может перейти в чемпионат Саудовской Аравии за €280 млн в год

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси может продолжить карьеру в клубе из чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль». Об этом 12 января сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на источник.

По его информации, футболисту могут предложить рекордные €280 млн в год. При этом большую часть из них будет выплачивать государство.

В текущем сезоне Месси провел за «ПСЖ» 20 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 14 результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в €50 млн, сообщает портал «Спорт-Экспресс».

«Аль-Хиляль» располагается в городе Эр-Рияд, где также выступает команда португальца Криштиану Роналду «Аль-Наср», в которую он перешел в конце 2022 года. Противостояние этих команд считается главным дерби в стране.

В конце прошлого года сообщалось, что Роналду стал самым высокооплачиваемым футболистом мира с зарплатой около $200 млн в год, однако теперь это звание может перейти Месси.