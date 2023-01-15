Актер Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет

В Грузии в возрасте 84 лет умер Вахтанг Кикабидзе. О смерти знаменитого артиста сообщил его продюсер Рати Абзианидзе. С 1967 года Кикабидзе был солистом ансамбля «Орэра». В 1970–1980 годах с коллективом певец объездил весь Советский Союз. Одновременно артист занимался актерской карьерой. Первым фильмом Кикабидзе была лента «Встреча в горах». После съемок в кинокартине актера заметил Георгий Данелия. Кикабидзе взяли на главную роль в комедии «Не горюй!», фильм был отмечен призом фестиваля «Картахен-70», передает телеканал «Известия». Но, конечно же, любовь всех зрителей артисту принесла картина «Мимино».

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