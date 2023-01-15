Банщикова заявила, что фильмы с Чуриковой станут наследием будущих поколений

Российская актриса Анна Банщикова в беседе с «Известиями» в воскресенье, 15 января, выразила благодарность за творчество скончавшейся народной артистки СССР Инны Чуриковой и заявила, что современники будут помнить, хранить и показывать будущим поколениям фильмы с ее участием.

Банщикова назвала Чурикову великой актрисой и добавила, что с такими людьми «уходит эпоха». Как считает актриса, единственное, что можно сказать, — это слова благодарности за картины, в которых снялась Чурикова.

«Их жизнь не заканчивается, и мы все выросли на этих фильмах, все их знаем, помним и любим. Будем хранить их и передавать своим детям, показывать их, и эта память останется с нами всегда», — отметила она.

Инна Чурикова умерла в больнице в субботу, 14 января, в возрасте 79 лет.

Директор «Ленкома» в беседе с «Известиями» назвал ее смерть невероятным горем и большой утратой для России и всего театрального мира.

Соболезнования родным и близким актрисы также выразили президент России Владимир Путин, министр культуры РФ Ольга Любимова, друзья и коллеги Чуриковой.

Советский и российский актер и режиссер Николай Бурляев заявил, что Чурикова черпала вдохновение из высших энергетических слоев, поэтому обладала тем, что недостижимо для 95% наших актеров. Он рассказал об особой магии артистки и вспомнил несколько эпизодов в 1980-х, когда они вместе были в Бельгии на премьере «Военно-полевого романа».

Прощание с актрисой состоится во вторник, 17 января, в театре «Ленком». В театре 14 и 17 января отменены все спектакли.

Инна Чурикова — советская и российская актриса театра и кино. В 1965 году окончила актерский факультет ВТУ (институт) им. М.С. Щепкина. До 1968 года работала во МТЮЗе, затем с 1975-го — в «Ленкоме». Артистка снялась более чем в 40 фильмах, в числе которых «Я шагаю по Москве», «Морозко», «Стряпуха», «Ширли-мырли», «Благословите женщину».