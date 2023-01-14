Николай Бурляев рассказал об «особой магии» Инны Чуриковой

Инна Чурикова черпала вдохновение из высших энергетических слоев, поэтому обладала тем, что недостижимо для 95% наших актеров, сказал в беседе с «Известиями» 14 января советский и российский актер и режиссер Николай Бурляев.

«Она обладала тем, что недостижимо для 95% наших актеров, — особой, божественной магией, поскольку черпала свое творчество и вдохновение из самых высших энергетических слоев — из третьего измерения», — рассказал он.

Бурляев вспомнил, как однажды с Чуриковой ездил в Бельгию на премьеру фильма «Военно-полевой роман». На вечере в российском посольстве актер сымпровизировал и стал читать какие-то стихи.

«Вдруг Инна в зале говорит: «Ой, ты меня завел, сейчас и я буду читать». Она вышла и стала читать поэзию именно с ощущением третьего измерения. Евангелие говорит много в мире различных слов, и ни одного нет без начинки. Вот Инна Чурикова понимала значение каждого слова, и это слово ей было продиктовано Богом», — уверен Бурляев.

Тогда же в Бельгии, когда они с Чуриковой гуляли по ночному Брюсселю с роскошными витринами, стекла которых намыты до ощущения полного отсутствия преграды, Бурляев подошел к одной из них так близко, что ударился лбом.

«Окна витрин такие вымытые, и я, чтобы увидеть цены, стал приближаться лбом к витрине и ударился. Она улыбнулась и сказала: «Мы с тобой будем думать, что мы духовно богаты». Шутка, но она была богата духовно», — сказал он.

Бурляев отметил: Инна Чурикова одаривала своей духовностью зрителя со сцены театра и с экрана. А ее образы, недосягаемые для большинства современников, будут жить, пока живет экранное искусство.

Ранее режиссер Никита Михалков из-за кончины Инны Чуриковой процитировал Екклесиаст о том, что «от избытка сердца лучше молчать», но молчать от горя не получается. Он назвал артистку гениальной и незаменимой для культуры личностью.

Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла в больнице в субботу, 14 января, в возрасте 79 лет.

Директор «Ленкома» в беседе с «Известиями» назвал ее смерть невероятным горем и большой утратой для России и всего театрального мира.

Соболезнования родным и близким актрисы выразили президент России Владимир Путин, министр культуры РФ Ольга Любимова, друзья и коллеги Чуриковой.

Прощание с актрисой состоится во вторник, 17 января, в театре «Ленком». В театре 14 и 17 января отменены все спектакли.

Инна Чурикова — советская и российская актриса театра и кино. В 1965 году окончила актерский факультет ВТУ (институт) им. М.С. Щепкина. До 1968 года работала во МТЮЗе, затем с 1975-го — в «Ленкоме». Артистка снялась более чем в 40 фильмах, в числе которых «Я шагаю по Москве», «Морозко», «Стряпуха», «Ширли-мырли», «Благословите женщину».