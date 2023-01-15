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Вице-премьер Грузии категорично ответила на просьбу Украины об оружии

Вице-премьер Грузии Тея Цулукиани заявила, что Тбилиси не окажет военную поддержку Украине
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Фото: Global Look Press/MOD Russia
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Вице-премьер Грузии Тея Цулукиани заявила, что ее страна не будет поставлять оружие на Украину, так как не желает участвовать в военном конфликте. Об этом сообщается 15 января в материале Sputnik Грузия.

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Данное заявление стало ответом на просьбу Киева вернуть зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Бук», якобы подаренные Украиной в 2008 году. Она отметила, что страна прошла через слишком большое количество столкновений и не может позволить себе участие еще в одном.

«Поэтому мы просто не можем этого допустить, это наша ответственность за будущее нашей страны», — цитирует слова вице-премьера издание.

11 января американское издание Military Watch назвало требования Украины по возвращению «Буков» жестом отчаяния. Кроме того, минобороны Грузии опровергло факт безвозмездной передачи ЗРК украинской стороной.

Ранее, 9 января, временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов попросил Тбилиси вернуть подаренное в 2008 году Киевом вооружение. По его словам, Украина будет последовательна в своих запросах военной техники ко всем странам-партнерам, куда в том числе входит Грузия.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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