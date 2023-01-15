Жена фигуриста Костомарова рассказала о его крайне тяжелом состоянии

Супруга олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова фигуристка Оксана Домнина рассказала, что ее муж находится в крайне тяжелом состоянии. В беседе с «Известиями» 15 января она отметила, что пока изменений в состоянии здоровья госпитализированного спортсмена нет.

«Пока нет никаких изменений. Состояние крайне тяжелое. Операций никаких нет», — сказала Домнина.

Накануне она также отмечала, что пока никакой динамики в состоянии супруга не наблюдается.

Мать фигуриста Валентина Костомарова в свою очередь рассказала, что по прогнозам врачей процесс восстановления может занять много времени. Она добавила, что сейчас в палату к сыну никого не пускают.

11 января источник «Известий» сообщал, что состояние Костомарова оценивается как тяжелое. Собеседник заметил, что у спортсмена диагностированы сепсис и левосторонняя пневмония, которая, по некоторым данным, прогрессировала в двустороннюю. Он по-прежнему остается в Коммунарке, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Также ему продолжают проводить процедуру ЭКМО — инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности. При этом тесты на коронавирус и грипп у фигуриста отрицательные.

О госпитализации олимпийского чемпиона в танцах на льду стало известно 10 января. За медицинской помощью Костомаров обратился за день до этого с жалобами на слабость и боли в груди.

Костомаров является победителем Олимпиады в Турине 2006 года в дуэте с Татьяной Навкой. Дважды пара становилась чемпионами мира, три раза — чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.